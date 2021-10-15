В Гнесинке запустят проект обучения реставрации музыкальных инструментов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Российская академия музыки (РАМ) им. Гнесиных совместно со специалистами из Италии запускает проект по обучению реставраторов музыкальных инструментов, сообщила в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

"Мы очень благодарны нашим коллегам из Кремоны, которые тоже в такое непростое время откликнулись на наши просьбы, и мы открываем большой совместный проект в нашем крупнейшем образовательном учебном заведении - в Академии имени Гнесиных мы будем учить молодых реставраторов музыкальных инструментов, поскольку в России есть достаточное количество совершенно уникальных образцов: это и Амати, и Гварнери, и Паганини, и Страдивари. Мы понимаем, что нам не хватает молодых специалистов и снова благодарим наших итальянских коллег. Лучшие мировые специалисты в этой области, мы знаем, трудятся в Кремоне, своим опытом они готовы и онлайн, и офлайн делиться с нашими молодыми мастерами, приезжать в Россию", - рассказала министр на открытом диалоге "Россия - Италия: диалог культур" в рамках форума.

Она добавила, что проблема нехватки реставраторов - общая для России и Италии.

В целом министр рассказала, что для России тема взаимоотношений с Италией очень важна и отметила ряд совместных проектов и событий. В их числе Венецианский кинофестиваль и перекрестный Год музеев России и Италии. Любимова также поблагодарила коллег из Италии, которые передавали шедевры искусства из своих коллекций в российские музеи для выставок.