Премия Casta Diva отказалась выбирать лучший оперный спектакль 2020 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Организаторы российской оперной премии Casta Diva решили не объявлять победителей в номинациях "Спектакль года" и "Событие года" за 2020 год. Об этом сообщил в пятницу основатель и президент премии Михаил Мугинштейн на пресс-конференции в ТАСС.

"Премия Casta Diva работает по календарному году в отличие от других премий, которые работают по театральному сезону <…> Поскольку в 2020 ковидном году спектакли практически не производились, было принято компромиссное решение впервые в истории премии не присуждать номинации "Спектакль года" и "Событие года", - пояснил он.

Жюри решило наградить только исполнителей. Певицей и певцом года стали Надежда Павлова и Нажмиддин Мавлянов за роли в постановке "Садко" Большого театра. В аналогичных зарубежных номинациях отмечены Лизе Давидсен и Кристиан Герхаер.

Чествовать лауреатов будут 18 октября на сцене московского театра "Новая опера" им. Колобова. "Casta Diva уже 25 лет держит барометр оперной жизни в России и за рубежом", - напомнил Мугинштейн. В праздничном концерте, приуроченном также к юбилею награды, вместе с Павловой примут участие Игорь Головатенко, Светлана Касьян, Евгений Никитин, Зарина Абаева, Николай Ерохин, Максим Кузьмин-Караваев. За дирижерский пульт оркестра "Новой оперы" встанет Андрей Лебедев.

Премия Casta Diva основана в 1996 году. В жюри награды входят искусствоведы, ведущие оперные критики.