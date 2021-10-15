Музей звучащей литературы с записями голосов Есенина и Толстого планируют открыть в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Музей звучащей литературы, основанный на коллекции записей голосов писателей, от Льва Толстого до Беллы Ахмадулиной, планируется открыть в Москве. Он появится в структуре Гослитмузея, сообщил в пятницу ТАСС директор ГМИРЛИ Дмитрий Бак.

"Мы откроем на Таганке новый фондово-экспозиционный комплекс "Морозовский квартал", помимо хранилища для наших обширных коллекций, там будут четыре фондовых музея: русского языка, детской литературы, книжной культуры и главное - первый в мировой практике музей звучащей литературы, основанный на богатейшей коллекции архивных звукозаписей голосов писателей: от Льва Толстого до Беллы Ахмадулиной", - рассказал собеседник агентства после заседания оргкомитета по случаю столетия музея. Он добавил, что в музее также есть записи голосов Гумилева, Есенина, Мальдельштама и многих других авторов.

Всего концепция стратегического развития ГМИРЛИ предполагает открытие в его структуре восьми отделов. По словам Бака, в "Морозовский квартал" переместятся фондовые материалы, которые сейчас хранятся в мемориальных зданиях и помещениях. На освободившихся площадях откроются еще три музея: Дом Аксаковых, Музей-квартира первого наркома просвещения А. В. Луначарского, музей легендарного издательства-салона Евдоксии Никитиной "Никитинские субботники".

"И, наконец, мы рассчитываем открыть на Арбате Национальный выставочный центр "Десять веков российской словесности", где будет работать первая в стране единая экспозиция, посвященная всей истории развития литературы", - добавил Бак. Как отметил директор музея, сейчас посетителям доступно чуть более одного процента фондов. В ходе реализации стратегической концепции эта цифра "значительно возрастет". "Надеемся, все будет проходить достаточно динамично, хотя музейное время - медленное, это всем известно. В целом на полную реализацию нашей программы может понадобиться десять-двенадцать лет", - отметил он.

Сейчас в структуру ГМИРЛИ имени Даля входят 10 мемориальных музеев: Герцена и Лермонтова, Достоевского и Чехова, Пастернака, Солженицына, Чуковского и другие.

Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля - крупнейший литературный музей в России и один из крупнейших в мире, 17 октября ему исполняется 100 лет.