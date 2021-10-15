Петербургский музей артиллерии открыл выставку к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Фотовыставку "Перед судом истории. К 75-летию окончания Нюрнбергского процесса" представил 15 октября Военно-исторический музей артиллерии инженерных войск и войск связи, передает корреспондент ТАСС.

Как отметил заместитель директора музея по научно-просветительской и выставочной работе Сергей Ефимов, экспозицию посвятили очень памятной и значимой для всех дате. Международный трибунал в Нюрнберге стал началом судебных процессов над нацистскими преступниками не только в Германии, но и по всему миру.

"Выставку мы сделали из фотографий частично из наших фондов, частично из открытых источников. Мы специально постарались избежать фотографий, показывающих зверства фашистов, - это отдельная тема, это должна быть отдельная выставка," - подчеркнул он.

Экспозиция не показывает финальную стадию процесса, то есть казнь основных нацистских преступников. Вместо этого акцент сделали на погружение в сам процесс, в его подготовку, в его ход, динамику. Посмотрев архивные фотографии советской, американской и английской сторон, посетители музея смогут не только узнать, где и как происходило одно из главных событий в новейшей истории, но и подлинно ощутить себя участниками тех событий.

"Когда смотришь фотографии и видишь это все вживую - это просто поражает. Это несопоставимо с прочитанным текстом по воздействию", - признается автор выставки, научный сотрудник Петербургского музея артиллерии Владимир Кузнецов.

Нюрнбергский процесс стал первым и ключевым из серии судебных процессов, проходивших после окончания Второй мировой войны. 20 ноября 1945 года перед Международным военным трибуналом из восьми судей, представлявших четыре страны антигитлеровской коалиции, предстали бывшие руководители фашистской Германии. Впоследствии именно благодаря Нюрнбергскому процессу была одобрена Конвенция о геноциде и Конвенция о защите прав человека и основных свобод. В 1950 году Комиссия международного права ООН сформулировала так называемые "Нюрнбергские принципы", которые до сих пор частично входят в уголовное законодательство многих стран, в том числе Российской Федерации.