В Дербенте на фестивале "Кавказ обетованный" состоялся мультимедийный джаз-концерт

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Мультимедийный джаз-концерт "Евреи.Страны.Города" состоялся в последний день этнокультурного фестиваля народов Большого Кавказа "Кавказ обетованный" в Дербенте. В 2021 году его посвятили истории, традициям и культурному коду горских евреев, сообщил в пятницу ТАСС куратор фестиваля, советник президента Российского еврейского конгресса Анатолий Голубовский.

"Евреи.Страны.Города" - это мультимедийный джаз-концерт, который, можно сказать, завершил насыщенную мероприятиями программу фестиваля. Невероятно талантливый Алекс Ростоцкий и его "Джаз Бас Театр", исследуя еврейскую традиционную музыку разных уголков мира, создали оригинальную музыкальную ткань, отсылающую слушателя к еврейской музыке разных регионов мира - хасидской, марокканской, сефардской, эфиопской. Мотивы переплетаются с фрагментами произведений русских композиторов, а музыка вообще - с видеоартом. Импровизационная анимация - один из важнейших элементов проекта, создается видеохудожником в реальном времени и строится на графике и живописи", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, 15 октября в армянской церкви в центре города состоялся музыкальный марафон Ored Recordings c участием, в частности, жительницы Нальчика Сюзанны Тхалиджоковой, исполняющей инструментальную черкесскую музыку.

Просветительские мероприятия фестиваля на протяжении шести дней транслировались в интернете, а также на главных площадях города. "Мы постарались привлечь интерес к культуре горских евреев, показать всю ее многогранность. Наша основная задача была познакомить как можно больше наших граждан с историей и традициями, можно сказать, что в какой-то степени нам это удалось. Отдельная благодарность жителям и руководству Дербента за такой прием и отзывчивость", - сказал Голубовский.

Советник президента Российского еврейского конгресса подчеркнул, что фестиваль планируется сделать ежегодным. Тематику определят позже. "В 2022 году, думаю, будет больше еврейской музыки, а лекции, экскурсии и мастер-классы посвятим одному или нескольким народов богатейшего на национальности Кавказа", - добавил он.

В Дербенте с 10 по 15 октября проходил первый этнокультурный фестиваль народов Большого Кавказа "Кавказ обетованный". В 2021 году его посвятили истории, традициям и культурному коду горских евреев. Инициатором и организатором масштабного события выступил Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Республики Дагестан.