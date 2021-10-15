В Северной Осетии отпраздновали 162-летие со дня рождения Коста Хетагурова

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 октября. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 162-летия со дня рождения основоположника осетинской литературы, поэта Коста Хетагурова. Об этом сообщается на портале главы и правительства региона.

"В Северной Осетии прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 162-летия со дня рождения основоположника осетинской литературы, поэта, художника, просветителя Коста Хетагурова. Традиционно памятные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к могиле великого сына осетинского народа в пантеоне Осетинской церкви", - говорится в сообщении. Затем учащиеся школ Владикавказа зачитали произведения Хетагурова, а также классиков осетинской литературы.

В Доме правительства чествовали лауреатов премии имени Коста Хетагурова в области литературы и искусства за 2019-2020 годы. Поздравил победителей и вручил им медали и премии глава республики Сергей Меняйло. Лауреатами стали в области литературы - Батраз Касаев, писатель и журналист, за поэтический сборник на осетинском языке "Уды дзангарджыта" ("Колокола души"); в области искусства - авторский коллектив за постановку конно-поэтической композиция "Праздник в горах", посвященную 160-летию Коста Хетагурова. Сикоев Тимур - автор идеи, режиссер-постановщик спектакля, Караев Алик - актер, исполнитель главной роли Коста, Халиев Мераб - руководитель конной группы, постановщик трюков.

Обращаясь к лауреатам, Меняйло подчеркнул огромную значимость события в культурной жизни республики. "Для меня огромная честь поздравлять лауреатов премии имени Коста Хетагурова. Это знаковое событие в культурной жизни нашей республики. Тем более сегодня, 15 октября, в день, когда весь наш народ широко отмечает 162-ю годовщину со дня рождения выдающегося сына Осетии", - сказал он.

Глава Северной Осетии также вручил специальную премию имени К. Хетагурова "За большой вклад в культуру РСО-Алания". Ее удостоены: Ирина Бибоева - заместитель директора Национальной научной библиотеки, автор уникального издания стихотворения Коста "Завещание", переведенного на 105 языков мира, а также путеводителя по хетагуровским местам библиографического указателя "Коста", а также Жанна Козырева - автор литературно-художественного издания "Нарты. Эпос осетинского народа" на осетинском и русском языках.

А в Дигоре к 162-летию Коста Хетагурова установили бюст поэта. Автор скульптуры Ибрагим Хаев трудился над ней почти полгода.

О поэте

Осетинский поэт и художник Коста Хетагуров родился 15 октября 1859 года. Он считается основоположником литературного осетинского языка. В 1899 году Хетагуров выпустил поэтический сборник "Осетинская лира", в котором были впервые опубликованы и стихи для детей на осетинском языке. Он много писал и на русском языке, сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Его перу принадлежит этнографический очерк по истории осетин "Особа".