Игорь Угольников представил в Санкт-Петербурге фильм "Учености плоды"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Режиссер Игорь Угольников представил зрителям в Санкт-Петербурге военно-историческую драму "Учености плоды", рассказывающую о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны во время фашистской оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское. Премьерный показ, в котором приняла участие творческая команда, работавшая над фильмом, состоялся в пятницу на площадке киноцентра "Великан Парк".

"Фильм снят в содружестве с "Ленфильмом", студией "ВоенФильм", студией "Корнер Ворк" и повествует о событиях в Пушкиногорье, Михайловском в 1943-1944-х годах прошлого века, - сказал Угольников зрителям перед показом. - В этой картине все персонажи стоят перед выбором: как поступить. Для этого сделан этот фильм. Каждый герой понимает, что поступить как-то надо. А как? И так нехорошо, и так нельзя. Как же быть? Эта картина - дань уважения людям, которые отстояли свой культурный код".

По его словам, создатели фильма старались, чтобы "драматургия Александра Сергеевича Пушкина, которой пронизана эта история, заставила [зрителя] <…> почитать что-то дальше, подумать о том, кто мы такие". "Думается, что подобные фильмы должны возвращать доверие нашего зрителя к собственному кино", - добавил режиссер-постановщик. Угольников также является автором сценария, продюсером и исполнителем одной из главных ролей в картине.

Фильм основан на реальных событиях. По сюжету из Германии в оккупированное немцами село Михайловское в музей Пушкина приезжает профессор Мария Шиллер и ведет просветительскую работу среди солдат вермахта и местных крестьян, рассказывая им о великом русском поэте. Ее действия вызывают неодобрение немецкого командования, и вскоре из Берлина приходит приказ - вывезти из Михайловского все исторические ценности.

Роли в фильме исполнили Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Анастасия Мельникова и другие. Сценарий написал Угольников в соавторстве с Евгением Айзиковичем и Натальей Назаровой. Съемки проходили в селе Михайловское, в Пушкинских Горах, на территории музея-заповедника А. С. Пушкина, в Святогорском монастыре, у могилы поэта.

Драма "Учености плоды" выйдет в широкий прокат в России 21 октября. Фильм снят при поддержке Министерства культуры России, а также при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.