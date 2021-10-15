В Петербурге определили лауреатов литературной премии имени Николая Гоголя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Лауреатов Литературной премии имени Николая Гоголя назвали 15 октября на церемонии в Доме писателя. Премию учредил Союз писателей Санкт-Петербурга, награда вручается с 2003 года.

В номинации "Шинель" (традиционная проза) победителем назвали Сергея Арно за сборник рассказов 'Восстание слов". Неоднократный финалист этой награды, он уже завоевывал ее в 2004 году за "Роман о любви, а еще об идиотах и утопленницах". Писательница Екатерина Варкан, представившая на конкурс книгу "Тайны драгоценных камней и украшений", праздновала победу в номинации "Портрет" (документальная проза, литературоведение). В тройку победителей вошел также московский прозаик Олег Новгородов, который представил в номинации "Вий" (фантастика, сатира, юмор, приключения), сборник рассказов "Шоссе Петля".

"Гоголевской премии уже 18 лет и она за эти годы открыла читателям немало замечательных книг, написанных нашими современниками. В 2020 году из-за пандемии церемония прошла онлайн, но теперь мы вернулись к обычному формату", - сказал корреспонденту ТАСС директор премии поэт Валерий Земских. Он напомнил, что премия ставит своей задачей выявление и поощрение талантливых авторов, работающих в различных литературных жанрах, продвижение произведений лауреатов премии в читательской и издательской среде.

В разные годы лауреатами премии становились писательница Людмила Петрушевская; поэт, прозаик и сценарист Юрий Арбатов; прозаик и художник Эдуард Кочергин, поэт Елена Шварц, прозаики Валерий Попов, Александр Мелихов.

Премия поддерживается Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга.