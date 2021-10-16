В Москве открывается выставка к 100-летию Гослитмузея

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (ГМИРЛИ) открывает выставку "Про/сто", приуроченную к столетию учреждения. На ней представят самые яркие предметы музейных коллекций - рукописи Гоголя и Тургенева, личные вещи Маяковского и Цветаевой, многие другие экспонаты.

"Мы решили сделать фондовую выставку. Она построена по принципу, как коллекции поступали в музей. Первая коллекция, которая появилась в музее, была передана в 1921 году Марией Павловной Чеховой. Это вещи Чехова. Дальше начали формироваться собрания, посвященные Горькому и Достоевскому. В 1930 году Маяковский лично подарил музею свою выставку "20 лет работы", - рассказала ТАСС куратор Дарья Каверина в преддверии открытия выставки для широкой публики.

Выставка знакомит с самыми яркими предметами из наиболее значимых и интересных музейных коллекций. В их числе рукописи Гоголя, Тургенева, Островского, Блока, Есенина, а также прижизненные издания классиков отечественной словесности.

Представлены также личные вещи известных авторов: кольца Маяковского и Лили Брик, браслеты Цветаевой. "Например, перстень Веневитинова - наша гордость. Хотя добыт он был при сносе кладбища. Была вскрыта могила Веневитинова и изъят перстень, с которым он по завещанию был захоронен. Перстень был передан в ГМИРЛИ", - добавила Каверина.

Кроме того, на выставке можно увидеть рисунки Батюшкова и Лермонтова, один из первых вариантов "Черного квадрата" Малевича, работы Альтмана, Кустодиева, Судейкина и Тышлера. Как отметили в пресс-службе музея, также будут показаны новые поступления в музейную коллекцию, которые никогда прежде не экспонировались.

Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля - крупнейший литературный музей в России и один из крупнейших в мире. 17 октября ему исполняется 100 лет.