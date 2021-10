Джейн Кэмпион получила в Лионе премию имени братьев Люмьер

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Организаторы проходящего в Лионе (центральная часть Франции) фестиваля имени братьев Люмьер вручили вечером в пятницу премию киносмотра новозеландскому режиссеру Джейн Кэмпион. Об этом они сообщили на своей странице в Twitter.

Кэмпион награждена за вклад в развитие мирового кинематографа. Ее самый известный фильм - "Пианино", за который она была удостоена Золотой пальмовой ветви Международного каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" за лучший сценарий. В этом году 67-летняя Кэмпион после шести лет творческого молчания, представила свою новую работу "The Power of the Dog" ("Власть пса"). Фильм, основанный на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа, уже завоевал "Серебряного льва" на Веницианском кинофестивале.

Как сообщили организаторы кинофорума в Лионе, наградить Кэмпион было одним из последних замыслов умершего в этом году старейшего французского режиссера и сценариста Бертрана Тавернье. Он в течение многих лет был председателем киноцентра "Институт Люмьер", организующего фестиваль.

Награду имени братьев Люмьер, которую ее создатели считают "Нобелевской премией кинематографа", ранее уже были удостоены Фрэнсис Форд Коппола, Джейн Фонда, Вонг Кар-Вай, Катрин Денев, Мартин Скорсезе, Педро Альмодовар, Квентин Тарантино, Кен Лоуч, Жерар Депардье, Милош Форман, Клинт Иствуд. В пролом году она была вручена дуэту бельгийских кинорежиссеров, братьям Дарденнам - Люку и Жан-Пьеру.