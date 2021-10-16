Хабенский сыграет барона Мюнхгаузена в премьерном спектакле МХТ им. Чехова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова в субботу и воскресенье пройдут показы премьеры нового, 124-го сезона, которой станет спектакль "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена". Постановку осуществил режиссер Виктор Крамер по собственной пьесе, написанной при участии Константина Хабенского, который также выступает исполнителем главной роли, сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая.

"Премьера спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" состоится на Основной сцене 16 и 17 октября. Это постановка Виктора Крамера по собственной пьесе, написанной при участии Константина Хабенского. Ее фантастический сюжет основывается на реальных событиях из жизни барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, рассказах Рудольфа Эриха Распе и других авторов, посвящавших свои произведения приключениям барона из Боденвердера", - рассказала Витвицкая.

Она обратила внимание, что Виктор Крамер, режиссер и художник, который работает в острых, ярких, контрастных театральных жанрах. "Его кредо - стихия свободы, игры и буффонады. Достаточно вспомнить легендарное "сНежное шоу", созданное в соавторстве с Вячеславом Полуниным, спектакли петербургского театра "Фарсы", постановки в Teatro alla Scala, в Большом и Мариинском театрах, театрализованные действа к 300-летию Санкт-Петербурга. Главным сюжетом спектакля на сцене МХТ станет история о незнающей преград человеческой фантазии, способной преобразовать мир, дать свободу и счастье", - отметила собеседница агентства.

В подтверждение она процитировала автора пьесы и режиссера. "Мир, окружающий нас, очень непрост, жесток, напряжен, технологичен. Можно убить жизнь на попытки его изменить, а можно пойти путем барона Мюнхгаузена - попробовать создать собственный мир, невзаправдашний, иллюзорный, но в котором будет радостно жить. Желание иллюзии, которая иногда важнее настоящего, достаточно заразно. Если этот вирус любви к красоте и иллюзии будет силен в тебе, другие люди тоже захотят жить в твоем фантастическом мире", - привела слова Крамера о содержании спектакля пресс-атташе.

В роли барона Мюнхгаузена - Константин Хабенский. Также в спектакле заняты Кристина Бабушкина, Надежда Калеганова, Надежда Жарычева, Михаил Трухин, Сергей Сосновский, Артем Волобуев, Александр Усов, Алексей Красненков, Даниил Феофанов, Павел Филиппов, Ростислав Лаврентьев и другие, перечислила пресс-атташе.

Создатели о спектакле

Перед премьерой мыслями о спектакле поделились с журналистами его создатели. Разговор начался с воспоминаний о телефильме "Тот самый Мюнхгаузен", снятом режиссером Марком Захаровым по сценарию Григория Горина с Олегом Янковским в главной роли.

"Мне показалось, что сегодня уже должен быть другой материал. Вопрос был не в боязни некой конкуренции с тем замечательным фильмом, а просто в ощущении сегодняшнего дня. Поэтому наш спектакль связан прежде всего с нашей придумкой, он не опирается ни на Горина, ни на Распе, ни на других авторов. Мюнхгаузен - это наш персонаж, который мы сочинили и с самих себя, и с конкретного Хабенского, и с его психофизики", - пояснил свой замысел автор пьесы и режиссер Виктор Крамер.

Отвечая на вопрос ТАСС, как сочинялась пьеса, Крамер рассказал, что "писал материал сам". "Писал я, а Костя подкинул прекрасные идеи, мы это обсуждали. Мы не первый раз работаем в тандеме, поэтому нам это делать легко", - заверил он. "Я фаталист, всегда верю, что ничего не бывает случайно. Соответственно мы как-то случайно очередной раз встретились в "Сапсане", случайно в тамбуре переговорили, возникло имя Мюнхгаузена. Но началась пандемия, которая помогла только в одном, поскольку была самоизоляция, это дало возможность совершенно отстраниться от всех и заняться написанием пьесы", - поделился Крамер.

Он не скрыл, что поставить пьесу решили в том театре, где работает Хабенский. "Я прислал пьесу Женовачу (худрук МХТ), она ему понравилась. И начались репетиции. Соавторы все артисты всегда. Потому что наше искусство - искусство коллективное. И все, что ты делаешь, ты создаешь вместе с артистами. Костя, помимо того, что он блистательный артист, он еще умница, очень чувствует какие-то вещи, поэтому часто его советы совершенно были к месту. Артисты, занятые в спектакле, замечательные, вообще МХТ отличается прекрасной труппой", - оценил режиссер.

Со своей стороны Константин Хабенский подтвердил на пресс-брифинге, что в пьесе использованы исторические детали. "При этом у нас свой Мюнхгаузен. Может быть, он современный, может быть, он опять же более реалистичный. Он более жесткий, мне кажется, он - человек, который, может быть, чуть больше оторван или пытается оторваться от действительности, создавая свои миры", - подчеркнул актер.

"Все понимание возникнет после встречи со зрителями, как зритель будет реагировать на наше предложение. И в зависимости от этой реакции, наверное, мы будем где-то делать корректировки для того, чтобы понимать, правильно ли направление, правилен ли вектор наших мыслей. Я думаю, что самое главное - это получить поддержку и доверие зрителей в этой истории", - заключил артист.