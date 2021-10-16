СЫКТЫВКАР, 16 октября. /ТАСС/. V Международный фестиваль кукол "В гостях у Мойдыся" пройдет в Сыктывкаре с 16 по 24 октября на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина. В нем примут участие коллективы из пяти регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Эстонии, рассказала ТАСС Людмила Дубровина, директор Государственного театра кукол Воркуты, основного организатора фестиваля.

"Зрителей ждут спектакли кукольных театров как российских, так и зарубежных, совершенно разных жанров. В фестивале примут участие государственные театры кукол из Коми, Мордовии, Ульяновской, Костромской, Владимирской областей, а также из Белоруссии, Казахстана и Эстонии", - рассказала ТАСС директор театра.

Большинство постановок рассчитано на старших дошколят и младшеклассников, есть спектакли для категории "0+", есть постановки и для взрослого зрителя. Пластический спектакль "Шесть комнат" Театра драмы Коми, поставленный по мотивам пьесы "Дом Бернарды Альбы" Ф. Г. Лорки, заявлен на возраст "12+", отметила организатор.

"Сегодня кукольное театральное искусство востребовано по всей стране. Его вековые традиции очень гармонично переплетаются с современными возможностями использования музыки, света, это значительно расширяет нашу аудиторию. Я считаю, что театр кукол интересен не только детям, но и взрослым. Все наши спектакли предназначены для семейного просмотра. Один и тот же спектакль маленький ребенок воспримет по-своему, а взрослый - по-своему. Это незабываемое путешествие в мир детства", - рассказала Дубровина.

Фестиваль проводится в Коми с 2011 года раз в два года. Международный статус он приобрел в 2013 году. В этот раз в Коми впервые приедут кукольные театры из Ульяновска, Владимира, ожидается коллектив из Эстонии. Театры из Гомеля и Казахстана из-за пандемии покажут свои спектакли в режиме онлайн. Помимо этого, известный в стране педагог по сценической речи, московский режиссер Жанна Матевосян проведет для участников фестиваля уроки по сценической речи.

О программе

Первые показы состоятся в субботу. Воркутинский театр представит сказку "Иван-царевич и Серый Волк". Открытие фестиваля состоится 17 октября, зрители увидят сказку "Снегурочка". На 18 октября запланированы онлайн-показы постановки "Плих и Плюх" Гомельского государственного театра кукол, а также спектакля "Собака" Актюбинского областного театра кукол "Алакай" (Казахстан). Эстонский театр "Projekt" заявил на фестиваль постановку "Умка - белый медвежонок".

В рамках фестиваля пройдет конкурсная программа. Жюри возглавит президент и директор международного фестиваля КУКАРТ, директор автономной некоммерческой организации "Интерстудио" Давид Бурман. В составе жюри - театральный критик Олеся Кренская и режиссер театра "Фантастическая реальность" Лариса Иванова. Итоги конкурса озвучат на закрытии фестиваля 23 октября. В этот день зрителям покажут спектакль театра из Воркуты "Жемчужина Кохару" по мотивам японских легенд и сказаний.

Фестиваль проводится в рамках 100-летия Республики Коми, которое отмечается в этом году. Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян). В 1936 году она была преобразована в Коми АССР, в 1992 году - в Республику Коми. К 100-летию организованы выставочные и гастрольные проекты по всей стране. В регионе будут реализованы культурные, образовательные и просветительские проекты.