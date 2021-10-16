В Москве назовут лауреатов премии "ТЭФИ-Kids"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Лауреатов Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-Kids" назовут на торжественной церемонии в театре "Et Cetera" 18 октября. На победу в номинации лучший телеканал претендуют Nickelodeon, СТС Kids и "В гостях у сказки"; среди претендентов на звание лучшего анимационного сериала - "Кошечки-собачки", "Царевны" и "Простоквашино", сообщает пресс-служба награды.

"18 октября в театре "Et Cetera" состоится III Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-KIDS" 2021 при поддержке СБЕР. Бронзовые статуэтки "Орфей" ждут своих лауреатов в 10 номинациях", - рассказали в пресс-службе.

Победителей определит жюри, в состав которого вошли композитор и продюсер Виктор Дробыш, ведущая Юлия Барановская, народный артист СССР Юрий Башмет, актер театра и кино Александр Олешко, ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!" Оксана Федорова и другие.

На награду в номинации "Телевизионный фильм/сериал для детей" претендуют "Королевство лишних слов" киностудии "Куча мала!", "Белая дорога Эльзы" киностудии "Хакасфильм", "Виктория" студии Ural Mountain Studios. Среди претендентов на звание лучшего анимационного фильма оказались картины "Барбоскины на даче" студии "Мельница", "Ганзель, Гретель и Агентство магии" студии "Визарт фильм", "Белка и Стрелка. Карибская тайна" студии "КиноАтис". Всего в финал премии вышло 30 номинантов в разных категориях.

Премия "ТЭФИ-Kids" учреждена в 2019 году Академией Российского телевидения. Она отмечает наиболее значимые работы профессионалов в области детского контента. Проект предполагает развитие просветительской и культурной функции регионального и федерального детского телевидения, повышение профессионального уровня сотрудников детских телеканалов и помощь специалистам в обмене опытом.