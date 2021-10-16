Российский фестиваль анимационного кино пройдет в Суздале в марте 2022 года

ВЛАДИМИР, 16 октября. /ТАСС/. XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет в Суздале с 16 по 21 марта 2022 года. Об этом в субботу сообщили журналистам в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль - одно из главных событий в мире профессиональной российской анимации, крупнейший смотр отечественной мультипликации. В 2021 году несколько тысяч человек посетили фестиваль, который проходил в гибридном формате.

"Мы рады объявить сроки проведения и тему грядущего XXVII Открытого российского фестиваля анимационного кино. Фестиваль пройдет с 16 по 21 марта 2022 года в городе Суздаль Владимирской области", - говорится в сообщении.

Каждый год оргкомитет фестиваля формулирует новую тему смотра. Лозунг обыгрывается в оформлении площадки, в плакате и заставке. В 2022 году смотр аниматоров пройдет под девизом "Кадр решает все!".

Фестиваль организуется кинокомпанией "Мастер-Фильм" совместно администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. На фестивале 2021 года гран-при получил полнометражный фильм "Нос, или заговор "не таких" народного артиста РФ, лауреата госпремий Андрея Хржановского.