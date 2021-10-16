Якутский фильм "Ыт" получил специальную награду 37-го Варшавского кинофестиваля

ВАРШАВА, 16 октября. /ТАСС/. Якутский фильм "Ыт" (2021) Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева о взаимоотношениях соседей в деревнях получил специальную награду жюри завершающегося в польской столице Варшавского кинофестиваля. Об этом было объявлено в субботу в ходе церемонии вручения наград смотра.

Отмеченный членами жюри фильм "Ыт" был в числе 15 лент из разных стран, которые принимали участие в главном международном конкурсе кинофестиваля. Первый приз в этой секции и статуэтку в виде золотого листа каштана получил мистический детектив "Чудо" (2021) Богдана Джорджа Апетри совместного производства Румынии, Чехии и Латвии.

В конкурсе дебютных работ молодых режиссеров была отмечена российская драма Александра Ханта "Межсезонье" (2021). Эта лента рассказывает о побеге из дома двух влюбленных подростков. Обзаведясь оружием, они начинают доказывать миру свое право на существование.

Варшавский кинофестиваль ведет свою историю с 1985 года. В 2009 году Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров присвоила польскому киносмотру высокую категорию "А". К этой почетной лиге причислены 15 ведущих мировых кинофорумов. Помимо смотра в Варшаве, в нее входят фестивали в Канне, Берлине, Венеции, Сан-Себастьяне, Локарно, Карловых Варах, Токио, Таллине, Монреале, Шанхае, Мар-дель-Плате, Каире, Гоа и Москве.

В этом году смотр в Варшаве проводится уже в 37-й раз. В программу 2021 года вошли 168 фильмов из 50 стран, в том числе восемь из России.