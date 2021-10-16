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Посольство России в Словении приняло участие в благотворительной ярмарке в Любляне

Стенд дипмиссии был размещен возле Российского центра науки и культуры в республике
© Дмитрий Пахомов/ТАСС

ЛЮБЛЯНА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Словении приняли участие в ежегодной благотворительной дипломатической ярмарке. Как сообщает корреспондент ТАСС в субботу, стенд российской дипмиссии был размещен возле Российского центра науки и культуры (Русский дом) в республике.

Это мероприятие проходит каждый год в центре Любляны. Сотрудники дипломатических представительств разных стран предлагают гостям ярмарки свои традиционные блюда, украшения и сувениры. Все вырученные денежные средства идут на благотворительность.

В рамках мероприятия возле здания мэрии города Любляны прошел концерт, в котором приняли участие музыкальные коллективы из разных стран мира.

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