Алексей Федорченко планирует завершить в ближайшие дни работу над двумя фильмами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Федорченко планирует завершить в ближайшие 10 дней работу сразу над двумя фильмами - документальным "Монета страны Малави" о советском кинорежиссере, актере, сценаристе и писателе Василии Шукшине и игровым "Большие змеи Улли-Кале" о взаимоотношениях России и Кавказа. Об этом сообщил Федорченко ТАСС во время поездки в Екатеринбург, где он возглавил жюри XXXII Открытого фестиваля документального кино "Россия".

"Фильм называется "Монета страны Малави" о <...> Шукшине - не совсем о Шукшине, о сегодняшнем Шукшине. Полнометражное кино, мы снимали на Алтае, в Сростках (село в Бийском районе, родина Василия Шукшина - прим. ТАСС). <...> Планируем в течение 10 дней завершить [работу над фильмом]", - поделился Федорченко, отметив, что параллельно завершается и работа над фильмом "Большие змеи Улли-Кале", которую также планируется окончить примерно за 10 дней, уже идет работа над последними штрихами - цветом и титрами.

Федорченко уточнил, что пока не может сказать, когда именно и на каких площадках фильмы будут представлены зрителю.

Фестиваль "Россия" проводится в Екатеринбурге с 1988 года. Он входит в число лучших кинофорумов страны наряду с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку". В разные годы председателями жюри фестиваля были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. В этом году фестиваль проходит с 15 по 20 октября.