В Стокгольме Анне Нетребко вручили премию "Полар"

СТОКГОЛЬМ, 16 октября. /ТАСС/. Церемония награждения российской оперной певицы Анны Нетребко музыкальной премией "Полар" прошла в субботу в филармонии Стокгольма.

Как сообщает корр. ТАСС, на большой сцене концертного зала хрустальную скульптуру вручила певице королева Сильвия.

"Это большая честь для меня, - сказала Нетребко. - Я надеюсь, я приношу радость слушателям".

Церемония состоялась после концерта исполнительницы, аккомпанировал ей пианист Павел Небольсин. Слушателям была предложена программа произведений русских, итальянских и немецких композиторов, в том числе Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Рихарда Штрауса, Джакомо Пуччини. Приглашенные артисты концерта - меццо-сопрано Елена Максимова и скрипач Джованни Андреа Занон.

На концерте Нетребко посвятила романс Чайковского "Ночи безумные" знаменитому оперному баритону Дмитрию Хворостовскому, ушедшему из жизни в 2017 году. 16 октября ему исполнилось бы 59 лет.

Премия "Полар"

Лауреатом премии "Полар" 2020 года вместе с Нетребко стала композитор, поэт-песенник из США Дайан Уоррен. Она пока не получила награду.

Объясняя свой выбор в отношении Анны Нетребко, члены жюри отметили "фантастический голос и светящуюся харизму" певицы, творчество которой "притягивает даже тех людей, которые не привыкли к опере". Комментируя выбор второго лауреата, жюри отметило, что "популярные песни Дайан Уоррен являют собой необычное сочетание легкого на слух и при этом достаточно сложного звучания".

Церемония награждения должна была состояться 9 июня 2020 года, затем ее перенесли на 22 мая текущего года. Но в связи с пандемией правление премии "Полар" решило, что Уоррен и Нетребко будут чествовать в другое время.

Премия "Полар" была учреждена менеджером шведской группы ABBA Стигом Андерсоном, который основал для нее фонд в размере $4,77 млн. С 1992 года награда ежегодно вручается исполнителям не только популярной, но и классической музыки - "лицам, группам или учреждениям, исключительная деятельность которых способствует развитию музыки в мире". Лауреатами "Полар", которую также называют Нобелевской премией в области музыки, в разное время становились Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, София Губайдулина, Пол Маккартни, Боб Дилан, Стиви Уандер, Элтон Джон, Стинг. Размер премии для каждого исполнителя составляет 1 млн крон (более $116 тыс.).