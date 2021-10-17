Telegram-спектакль откроет фестиваль актуального театра в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Спектакль "Тропы", действие которого будет транслироваться в каналах в Telegram, откроет международный фестиваль актуального театра "Хаос" в Новосибирске, который продлится до 31 октября. Постановка стала одним из итоговых проектов открывшейся в мае арт-резиденции фестиваля, сообщили в пресс-службе организатора, новосибирского театра "Старый дом".

"Хаос" - учрежденный в Новосибирске в 2019 году международный театральный фестиваль, собирающий в своей афише спектакли актуального искусства. В мае 2021 открылась арт-резиденция "Хаоса", участники которой занимались созданием творческих акций, работали над перфомансами, выставками и другими творческими проектами.

"Мы предложили женщинам разных профессий поделиться мыслями и чувствами о лесах, рядом с которыми они живут, во время прогулки по ним. Свои прогулки они совершают одновременно и транслируют их в Telegram-каналы с помощью инструментов, которые там есть: голосовых, видео и видеосообщений, фотографий. Оказываясь на Telegram-канале, зритель может выбрать, становиться ему соучастником (и тогда оставлять комментарий, участвовать в опросе), или наблюдать за происходящим. Зрители могут выбрать, какое количество историй им интересно: например, следить за одной или за всеми сразу", - цитирует пресс-служба авторов арт-проекта.

Как отмечают создатели, в центре сюжета постановки лес и те переживания, с которыми он связан у героинь спектакля. Следить за информационным Telegram-каналом проекта можно будет по персональной ссылке после регистрации.

Кроме Telegram-спектакля, по итогам арт-резиденции представят также танцевальный перфоманс и выставку.

В основной программе фестиваля 22 постановки из восьми городов России. Среди них спектакль "Бесы" театра на Малой Бронной в постановке Константина Богомолова и пьеса "Занос" театра "Практика".Также в основной программе фестиваля комедия "Lе Тартюф" Театра на Таганке, балет "Горемычные танцы" Санкт-Петербургского "Театра ТРУ", мюзикл "Дорогой мистер Смит" театра "Приют комедианта" и другие. На фестивале свои спектакли представят и новосибирские театры, в частности пройдет спектакль "Тайм-аут" театра "Красный факел", "Анна Каренина" театра "Старый дом".

Ранее сообщалось, что организаторы ожидают роста гостей примерно в два раза по сравнению с первым фестивалем в 2019 году - до 12 тыс. человек.

О действующих ограничениях

В регионе из-за пандемии действуют ограничения на заполняемость залов в культурных и спортивных учреждениях в 50%. С 8 ноября в Новосибирской области начнет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий.