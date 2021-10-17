Пианистка из России вышла в финал конкурса имени Шопена

ВАРШАВА, 17 октября. /ТАСС/. Жюри Международного конкурса пианистов им. Фредерика Шопена подвело итоги третьего тура: в финал прошли 12 музыкантов из 10 стран. Об этом сообщили в субботу организаторы.

В список дошедших до заключительного этапа попала и 17-летняя пианистка Ева Геворгян, которая представляет на конкурсе Россию и Армению. Она будет бороться за победу, соревнуясь в мастерстве исполнения произведений Шопена с участниками из Испании, Италии, Канады, Китая, Польши, США, Южной Кореи и Японии.

Итоговые прослушивания запланированы на 18-20 октября. Победитель будет назван в ночь на 21 октября.

В творческом соревновании могут принять участие музыканты в возрасте до 29 лет. Особенностью конкурса является то, что исполнять необходимо исключительно произведения Шопена. В первом туре конкурсанты представляют на суд жюри мастерство исполнения этюдов, ноктюрнов, во втором играют баллады, скерцо и вальсы, в третьем - сонаты и мазурки, а в финале - фортепианные концерты.

Конкурс пользуется большой популярностью. По данным организаторов, ежедневно им удается бить рекорды по просмотрам в интернете. Выступления в рамках второго тура конкурса в Сети посмотрели более 7 млн раз, что равнозначно 1,3 млн часов просмотра. Почти половина поклонников - японцы (45,5%). Много фанатов у конкурса также в США и Южной Корее.

Шесть финалистов, которые будут названы лучшими, получат денежные призы. Первое место предусматривает получение золотой медали и награды в размере €40 тыс., второе - серебряной медали и €30 тыс., третье - бронзы и €20 тыс. Участники, которые займут четвертое, пятое и шестое места получат €15, €10 и €7 тыс. соответственно, а остальные финалисты - по €4 тыс.

О конкурсе

Конкурс пианистов им. Шопена является одним из старейших в мире. За годы своего существования он эволюционировал, преображался, создавал свои традиции, став известным и престижным музыкальным смотром. Первый конкурс состоялся в Варшаве в 1927 году, а затем проводился каждые пять лет, за исключением периода Второй мировой войны. Нынешний смотр должен был состояться осенью прошлого года, но был перенесен из-за пандемии COVID-19.

Престижный смотр проводится уже в 18-й раз. В прошлом году на него поступило рекордное число заявок - более 500. Предварительный отбор прошли 164 пианиста из 33 стран. В финал вышли 87 исполнителей, среди которых было восемь пианистов из России.

Победительницей смотра, который состоялся в 2010 году, стала российская пианистка Юлианна Авдеева. В 2015 году первое место завоевал молодой музыкант из Южной Кореи Сенг Чжин Чо. Вышедший в финал творческого соревнования российский исполнитель Дмитрий Шишкин оказался тогда шестым.