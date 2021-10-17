Во Франции начались съемки новой киноверсии "Трех мушкетеров"

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Продюсеры двухсерийной киноленты "Три мушкетера" (Les Trois Mousquetaires), съемки которой вступили в активную фазу во Франции, намерены потратить почти €70 млн на создание этой новой киноверсии одноименного романа Александра Дюма. Картина обещает не только стать одной из самых дорогих в истории французского кинематографа, но и принести зрителям немало сюрпризов.

К работе над лентой режиссер Мартен Бурбулон приступил, едва завершив байопик "Эйфель" (Eiffel, 2021) о строителе парижской башни. Как режиссер, так и продюсер Дмитрий Рассам заверили, что намерены создать фильм, полный любви, приключений и дворцовых интриг эпохи религиозных войн. Ради динамики киноповествования они решили соединить некоторые эпизоды романа, но поставили целью добиться максимальной достоверности в показе сражений, любовных интриг и политических заговоров. Бурбулон считает Дюма родоначальником жанра сериалов и мастером народного романа.

Съемки картины, состоящей из двух частей - "Д'Артаньян" (Les Trois Mousquetaires: D'Artagnan) и "Миледи" (Les Trois Mousquetaires: Milady), завершатся в мае 2022 года. Над картиной будут затем параллельно работать две группы монтажеров. Каждая из них займется своей серией. Премьера состоится в 2023 году. Если диптих будет иметь успех, Бурбулон обещает поставить также продолжение картины, экранизировав романы "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон".

Лишь один из 135 съемочных дней актеры проведут в павильоне. Все остальные съемки пройдут в естественных декорациях. Уже известно, что съемочными площадками избраны Замок скалы Гойон в Плевноне, Пляж Бонапарта в Плуа, форт в Сен-Мало и дворец в Компьене. В столице важные эпизоды ленты будут сняты в Доме инвалидов и в Лувре, а под Парижем - в замках Шантийи и Фонтенбло.

Звездный состав

В картине собран яркий актерский ансамбль. Знаменитую реплику "для Атоса это слишком много, а для графа де ла Фер - слишком мало" произнесет Венсан Кассель. Его послужной список включает работу в нескольких десятках кинолент, в том числе и в вызвавшей много дискуссий драме "Необратимость" (Irr versible, 2002).

Ромен Дюрис, сыгравший Гюстава Эйфеля в байопике Бурбулона, сыграет "мушкетера в сутане" Арамиса. Портоса - любимого героя Дюма - сыграет Пио Мармай, запомнившийся зрителям в фильме "Санта и компания" (Santa et Cie, 2017).

На роль д'Артаньяна избран один из самых многообещающих молодых мастеров французского кинематографа Франсуа Сивиль ("Зов волка", Le Chant du loup, 2019). Его возлюбленную Констанцию Бонасье сыграет Лина Кудри, снявшаяся в ленте "Французский вестник" (The French Dispatch), премьера которой состоялась в этом году.

В образе Миледи предстанет Эва Грин, сыгравшая спутницу Джеймса Бонда в "Казино Рояль" (Casino Royale, 2006). Кардиналом Ришелье в кинодиптихе станет театральный актер и генеральный администратор ведущего театра Франции "Комеди Франсез" Эрик Рюф.

В романе и в реальности

В картине появится новый персонаж - темнокожий мушкетер Ганнибал, прообразом которого, как считают, стал принц Ассинии Аниаба, учившийся во Франции "королевскому ремеслу". Правда, создатели фильма совместили эпохи: если верить историкам, Аниаба прибыл во Францию уже в правление Людовика XIV, тогда как события в романе "Три мушкетера" происходят в эпоху Людовика XIII.

Впрочем, и сам Дюма, прославивший д'Артаньяна в своей трилогии, добавил по крайней мере несколько лет своему герою. Мир никогда бы не узнал об отважном гасконце, если бы по пути в Париж летом 1843 года писатель не остановился в Марселе. В местной библиотеке он обнаружил мало кому знакомое жизнеописание капитан-лейтенанта королевских мушкетеров. В действительности "Мемуары д'Артаньяна" принадлежали перу журналиста Гасьена де Куртиль де Сандра и были скроены на скорую руку. Но Дюма уже не мог оторваться от увлекшей его истории и решил рассказать ее по-новому. "Он дал д'Артаньяну свои черты, изобразив молодого человека, отправившегося в Париж попытать счастья", - считает литературовед Симона Бертьер, изучившая обстоятельства рождения шедевра.

Читатели романа "Три мушкетера" встречаются с героем весной 1625 года, когда по воле автора он въезжает в Менг-на-Луаре с ничтожной суммой денег и бережно хранимым рекомендательным письмом. Как показывает сверка исторических часов, на деле будущий капитан мушкетеров отправился в Париж на целое десятилетие позже. Ему не довелось поэтому ни доказать свою преданность Анне Австрийской, ни отличиться в осаде Ла-Рошели. В реальности пуританин Фелтон смертельно ранил возлюбленного королевы герцога Бекингема в его апартаментах в Портсмуте летом, а крепость гугенотов сдалась победителям осенью 1628 года. Оба события произошли, таким образом, задолго до поступления реального гасконца на королевскую службу.

Историк Жан Кастаред, гасконец по рождению, посвятивший земляку много исследований, был убежден, что реальный мушкетер ни в чем не уступал литературному персонажу. Даже не успев на поля дворцовых битв, настоящий д'Артаньян проявил редкую отвагу в военных походах и стал капитаном мушкетеров за реальные подвиги. Он погиб во время осады Маастрихта летом 1673 года.