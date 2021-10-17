В Сочи определили победителей международного конкурса Григоровича "Молодой балет мира"

ТАСС, 17 октября. Жюри Международного конкурса Юрия Григоровича "Молодой балет мира", который в восьмой раз проходит в Сочи, назвало победителей. Об этом сообщили ТАСС в субботу в оргкомитете конкурса.

"Золотыми лауреатами в младшей группе стали Макар Михалкин и София Маймула. А в старшей группе выбор жюри пал на троих конкурсантов, в числе которых оказались Вакабаяси Лири из Японии, Данила Хамзин из России и Кубаныч Шамакеев из Киргизии. Сегодня гала-концерт лауреатов пройдет в сочинском Зимнем театре, а на следующий день будет показан в Краснодаре", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что VIII Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира" по традиции начался 11 октября в сочинском Зимнем театре, где в течение недели более 50 конкурсантов из 10 стран мира соревновались в двух возрастных группах - младшей и старшей.

"В международное жюри вошли видные артисты и педагоги: ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка России, профессор Марина Леонова (председатель); премьер балета, заслуженный артист России, педагог-репетитор Юрий Васюченко; народная артистка СССР Маргарита Дроздова, художественный руководитель театра "Русский балет", народный артист СССР Вячеслав Гордеев; художественный руководитель Большого театра Белоруссии, народный артист СССР Валентин Елизарьев; художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев (Украина), ректор римской Академии танца Маргерита Паррилла (Италия), танцовщик и педагог Оливье Патэ (Франция)", - перечислил представитель оргкомитета.

Основателем конкурса является всемирно известный хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры России, администрации Краснодарского края и города-курорта Сочи.

О конкурсе

Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира" проходит с 2006 года. Ему предшествовал фестиваль Юрия Григоровича "Молодой балет России" (Краснодар, 2003) и I Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов "Молодой балет России" (Краснодар, 2004).

За годы проведения конкурсов в них участвовали около 300 соискателей из 17 стран: России, Украины, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Венесуэлы, Армении, Италии, Кореи, Азербайджана, Германии, Малайзии, Молдавии, США, Турции, Узбекистана, Японии. В международное жюри всех конкурсов входили видные деятели мирового балета, артисты и педагоги из России, Японии, Италии, Франции, США, Белоруссии, Украины, Казахстана, Кореи.

Пять раз в практике конкурса "Молодой балет мира" (2006, 2008, 2010, 2012, 2014) присуждался Grand Prix - балеринам Ёзге Башаран (Турция), Оксане Бондаревой (Украина) и танцовщикам Эльдару Сарсембаеву (Казахстан), Давиду Залееву и Олегу Ивенко (Россия).