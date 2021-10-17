В Риме проходит выставка "Ад", приуроченная к 700-летию со дня смерти Данте

РИМ, 17 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Выставка "Ад", приуроченная к отмечаемой в этом году 700-летней годовщине смерти Данте Алигьери (1265 - 1321) проходит в одном из центральных выставочных залов Рима Scuderie del Quirinale (бывшие конюшни Квиринальского дворца). Крупная надпись "Ад" над входом на экспозицию приглашает ознакомиться с концепцией ада "Божественной комедии" итальянского поэта.

Как объяснили кураторы выставки, часть ада была выбрана не только из-за того, что "породила наиболее яркую иконографию, вдохновляя творцов в веках, но и потому что наиболее соответствует актуальности - временам пандемии, социальных и культурных кризисов". В более чем 200 экспонатов - изобразительного искусства, книгопечатания, скульптур - кураторы предпринимают попытку осмысления концепции ада в разрезе религии, истории, философии.

Выставка открывается "Вратами ада" - незаконченной скульптурной композицией, вдохновленной "Божественной комедией", Огюста Родена (1840-1917). Гипсовый слепок, а также эскизные элементы и зарисовки были привезены из парижского Музея Родена. Сюжеты Страшного суда находили отражения в изобразительном искусстве периода раннего Возрождения задолго до того, как Микеланджело (1475-1564) создал свою знаменитую фреску в Сикстинской капелле. Страшный суд изображал Джотто (1267-1337), на выставке в Риме представлена версия 1425 года Фра Беато Анджелико (1440 - 1445), а также иллюстрации в религиозных манускриптах XV века. Древние книги и произведения соседствуют с современными работами, которые подчеркивают преемственность заложенного Данте восприятия ада в европейской культуре.

Посвящение Данте

Большая секция посвящена самому Данте и его произведению. Сразу после публикации вскоре после смерти поэта "Божественная комедия" (эпитет "божественной" был введен Боккаччо (1313-1375) имела огромный успех. Ее переписывали еще в XIV. В XV веке с появлением книгопечатания ее распространение становится еще шире. XVI век, когда к Страшному суду обращается Микеланджело, называют издательским успехом "Комедии", а в XVII веке, наоборот, выходят всего три издания. Интерес к произведению возвращается в XVIII веке в свете новых философских воззрений, получивших распространение во Франции, Германии, Англии.

В XIX веке в Италии "Божественная комедия" становится инструментом создания национального единства посредством установления общности языка и культурных корней. Сейчас поэма входит в обязательную школьную программу и продолжает получать новые интерпретации. Одной из самых известных в последние годы стал моноспектакль "Весь Данте" Роберто Бениньи, который связывает "Божественную комедию" с современными реалиями.

История произведения и его автора отображена в картинах, изображающих Данте в образе рассказчика. Кроме того, в этой секции собраны издания "Божественной комедии" - от самых древних манускриптов до современных графических иллюстраций.

"Зло на земле"

Тема греха и ада приобретает очевидное социальное звучание в ХХ веке. В последней секции выставки затрагивается тема "зла на земле". В первую очередь это тюрьмы и фабрики, дома для душевно больных и, наконец, войны и массовые истребления (холокост). "В ад у Данте попадают не только потому что еретики, но потому что сделали зло ближнему. В индустриальном обществе зло тоже обновилось и обзавелось более изощренными методами убийства", говорится в одной из пояснительных аннотаций.

Выставка "Ад" продлится до 9 января 2022 года. Организаторы сообщили о продаже всех билетов в первые же выходные ее работы.

Многочисленные мероприятия, посвященные Данте, проходят в настоящее время в разных городах Италии. Основные - во Флоренции, в родном городе поэта и мыслителя, откуда он был изгнан, и в Равенне, где он умер. Многие выставки проходят при участии Галереи Уффици. С прошлого года в Италии 25 марта отмечают День Данте. Исследователи полагают, что именно в этот день началось импровизированное путешествие автора (повествование ведется от первого лица) в сопровождении Вергилия в потусторонний мир в "Божественной комедии".