Российский фильм получил спецпремию на кинофестивале детских фильмов в Хемнице

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Российская спортивная драма режиссера Ильи Ермолова "Маленький воин" получила специальную премию радиокомпании Mitteldeutscher Rundfunk на 26-м международном кинофестивале детских и юношеских фильмов Schlingel, проходившем с 9 по 16 октября в городе Хемниц. Об этом сообщила в воскресенье медиакомпания Deutsche Welle.

Главный герой фильма, мальчик Витя, занимается сумо, любовь к которому ему привил отец, ушедший из семьи и переехавший жить в Японию. Витя мечтает попасть туда на турнир, чтобы увидеть отца и убедить его вернуться.

"Фильм во многом убедил нас, жюри, - говорится в обосновании. - С одной стороны, это яркий коллектив актеров - классные ребята с запоминающимися лицами и свежим стилем игры... Но прежде всего, убеждает история".

Как отмечается на сайте кинофестиваля, за время проведения были представлены 193 работы из почти 50 стран. Смотр собрал около 17 тыс. зрителей. Главную премию получил фильм "Космический мальчик" (Spaceboy) бельгийского режиссера Оливье Перу. Спецпремия Mitteldeutscher Rundfunk, по данным организаторов смотра, считается одной из основных наград. Всего были присуждены 23 премии.

Schlingel считается крупнейшим фестивалем кино для детской и юношеской публики.