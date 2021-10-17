Дебютный фильм сына иранского режиссера Джафара Панахи победил на Лондонском кинофестивале

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Дебютная лента сына иранского режиссера Джафара Панахи завоевала первый приз Лондонского кинофестиваля (LFF). На транслировавшейся в YouTube церемонии награждения участников LFF фильм "В дорогу" (Jadde khaki, 2021), снятый Панахом Панахи, был объявлен лучшей картиной смотра.

"В категории "Лучший фильм" мы отмечаем самобытное и способное вдохновлять мастерство режиссеров, которые смогли уловить сущность кино, сущность самой жизни, - объявила председатель жюри польская кинематографистка Малгожата Шумовская. - На протяжении всей истории кино, но особенно во время пандемии, люди искали способы передать ощущение жизни. Наш выбор был сделан в пользу фильма, заставившего нас смеяться, плакать и почувствовать, что мы живем".

Панахи в коротком видеообращении поблагодарил организаторов фестиваля, своих родителей и сестру Солмаз, которая также занимается кино и выступила в качестве оператора в последнем фильме их отца - короткометражной работе "Спрятанная" (Hidden, 2020).

"В дорогу" рассказывает историю иранской семьи, едущей по пустыне к неизвестной зрителю цели в тесной легковушке. Джафар Панахи значится в качестве продюсера фильма.

В 2010 году Панахи-старший, родившийся в Иране в семье этнических азербайджанцев, был осужден за антиправительственную деятельность и несколько лет находился под домашним арестом. Несмотря на то что первоначальный приговор предусматривал для Панахи запрет на профессиональную деятельность, он продолжал снимать кино. В 2013 к его внушительной коллекции призов международных киносмотров добавился "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля, а в 2015 году - "Золотой медведь" того же смотра. Последней наградой был отмечен фильм "Такси" (Taxi, 2015).

На Лондонском кинофестивале в этом году было представлено 159 полнометражных художественных фильмов и состоялась 21 премьера. У британских зрителей была возможность познакомиться с фильмом "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, снятой в Якутии лентой "Мамонт" (Holgut, 2021) бельгийской документалистки Лисбет де Солер и картиной финнско-российского производства "Купе номер 6" (Hytti Nro 6) Юхо Куосманена. Они не вошли в основную программу смотра.