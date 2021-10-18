В Москве начнется первый этап международного студенческого кинофестиваля ВГИК

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Первый этап 41-го Международного студенческого кинофестиваля, участие в котором примут студенческие работы ВГИКа, откроется в Москве 18 октября. Фильмы молодых кинематографистов в этой части смотра будет оценивать жюри во главе с режиссером Николаем Лебедевым, сообщается на сайте мероприятия.

Международный студенческий кинофестиваль, состоящий из двух этапов, проводится ежегодно, он является основным творческим смотром для начинающих кинематографистов. "Первый этап - конкурс студенческих фильмов ВГИК - пройдет с 18 по 29 октября. Этот этап начнется с конкурсного отбора: 18-23 октября в нем примут участие творческие мастерские, факультеты, кафедры ВГИКа, Высшие курсы ВГИК и колледж кино, филиалы института в Иркутске, Сергиевом Посаде, Ростове-на-Дону. Из представленных работ отберут десять часов фильмов, их авторы продолжат соперничать за призы российского этапа фестиваля 27-29 октября", - сообщается на сайте.

Особенность процедуры отбора состоит в том, что она проводится в формате публичного конкурса, в котором голосовать могут мастера, студенты и зрители. После этого итоги первого этапа подведет профессиональное жюри во главе с режиссером фильмов "Легенда №17" (2012) и "Экипаж" (2016) Николаем Лебедевым. Вместе с ним оценивать картины будут креативный директор МТС Медиа/KION Наталья Исакова, главный редактор IVI originals Анна Крейчман, актриса Анна Чиповская и другие. Экспертам предстоит вручить призы в 13 номинациях. Также приз за лучший фильм первого этапа присудит студенческое жюри.

"Победители первого этапа фестиваля ВГИК получат право представить Россию и побороться за награды в международном конкурсе. Второй, международный, этап фестиваля состоится 15-19 ноября. Для участия в нем заявлено рекордное количество участников: представители 48 стран мира", - отмечают организаторы.

Участие во втором этапе примут 70 фильмов от 46 киношкол, победителей выберет международное жюри во главе с российской актрисой Еленой Лядовой.

Параллельно с киносмотром традиционно будет проводиться Международный театральный фестиваль, на котором свои работы представят ведущие российские и зарубежные театральные вузы. Театральные постановки оценит жюри под председательством израильского режиссера Уди бен Моше, художественного руководителя Иерусалимского театра Хан.

О фестивале

Международный студенческий фестиваль проводят всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, продюсерский центр "ВГИК-Дебют", творческая студия "Стелла" при поддержке Минкультуры России и Национального фонда поддержки правообладателей.

В 2021 году исполняется 60 лет со дня проведения первого фестиваля, победителем которого в 1961 году стал Андрей Кончаловский с фильмом "Мальчик и голубь". Участниками и лауреатами смотра становились многие кинематографисты, чьи работы вошли в золотой фонд отечественного кино, в их числе Элем Климов, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов.

Одно из событий фестиваля посвятят 10-летию продюсерского центра "ВГИК-Дебют". Все годы деятельности центр работает с талантливыми выпускниками ВГИКа и помогает им снимать первые полнометражные работы, многие из которых становятся призерами престижных международных и российских кинофестивалей. "ВГИК-Дебют" вручит спецприз в учрежденной им номинации "Перспектива" подающему большие творческие надежды автору.