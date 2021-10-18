В Большом театре впервые пройдет конкурс Пласидо Доминго "Опералия"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Международный конкурс оперных певцов "Опералия", основанный испанским певцом и дирижером Пласидо Доминго, впервые пройдет в Государственном академическом Большом театре России с 18 по 24 октября. Конкурсные прослушивания первого тура начнутся в понедельник на Новой сцене театра, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого театра.

"Пласидо Доминго находится в Москве. 12, 14 и 16 октября он дирижировал спектаклем "Тоска" на Новой сцене Большого театра. Сегодня на тех же самых подмостках маэстро даст старт своему конкурсу "Опералия"- 2021", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что выдающийся певец Пласидо Доминго является художественным руководителем конкурса, учрежденного им в 1993 году. Своей целью маэстро ставит поиск новых талантов и помощь в развитии их карьеры. По традиции членами жюри выступают авторитетные театральные менеджеры и интенданты.

"Что касается предстоящего состязания, то начинающие певцы со всего мира в возрасте от 18 до 32 двух лет прошли предварительное прослушивание "Опералии", и из сотни заявок жюри отобрало 34. Это конкурсанты из США, Южной Кореи, Франции, Италии, Испании, Дании, Бельгии, Украины и других стран. Россию представляют девять участников. Среди них - солист оперной труппы Большого театра Бехзод Давронов, солист Камерной сцены имени Б.А. Покровского Валерий Макаров, выпускники молодежной оперной программы Большого театра Виктория Каркачёва и Дмитрий Чеблыков", - перечислили в пресс-службе.

Согласно расписанию, прослушивания I тура конкурса состоятся 18 и 19 октября на Новой сцене Большого театра. Там же 20 октября пройдут прослушивания II тура. А 24 октября на Исторической сцене Большого театра состоится гала-концерт с участием Пласидо Доминго и финалистов конкурса "Опералия" - 2021, проинформировали в пресс-службе.

О конкурсе

Международный конкурс "Опералия" входит в линейку главных вокальных состязаний планеты.

Каждый год "Опералия" проводится в разных городах мира. На карте конкурса - Париж, Мадрид, Токио, Пуэрто-Рико, Лос-Анджелес, Вашингтон, Квебек, Астана, Будапешт, Мехико. В Москве "Опералия" пройдет во второй раз - ранее конкурс проводился в 2011 году на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

В разные годы победителями и призерами конкурса становились ныне хорошо известные певцы Соня Йончева, Аида Гарифуллина, Лиза Давидсен, Притти Йенде, Эрвин Шротт, Энтони Рот Костанцо, Дмитрий Корчак, Ольга Перетятько, Михаил Петренко, Елена Манистина, Василий Ладюк, Екатерина Лёхина, Богдан Волков, Ольга Кульчинская.