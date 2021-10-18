В Петербурге пройдет детский театральный фестиваль в честь 115-летия Агнии Барто

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Новый фестиваль Б’АRТ’О', посвященный детскому театральному творчеству, пройдет в Санкт-Петербурге в честь 115-летия со дня рождения классика отечественной литературы для детей Агнии Барто. Праздник откроется 18 октября в ТЮЗе имени Александра Брянцева, сообщила пресс-служба театра.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

"В нынешнем году отмечается 115-летие со дня рождения великой поэтессы Агнии Барто. Это событие стало поводом проанализировать само явление поэзии для детей и русского поэтического наследия средствами детского театрального творчества. В рамках фестиваля на Малой сцене ТЮЗа в течение трех фестивальных дней будет представлено 15 спектаклей детских театральных коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, Набережных Челнов, Ростова-на-Дону, Саратова, Самары, Гатчины, Колпино и Выборга", - рассказали в пресс-службе.

В литературной основе спектаклей детских театров, Домов детского творчества, школьных театров и студий - тексты Александра Пушкина, Корнея Чуковского, Даниила Хармса, Григория Остера и самой Агнии Барто. Дополнительная программа фестиваля состоит из мастер-классов, открытых уроков по сценическому движению, сценической речи и работы актерской лаборатории. Для педагогов детских коллективов проведут круглый стол с обсуждением фестивальных спектаклей.

В эти же дни на Новой сцене ТЮЗа пройдет работа драматургической лаборатории "Пьесочница", посвященной поиску новых пьес, ориентированных на возрастную категорию зрителей от шести до 12 лет. Лаборатория исследует новые темы и формы драматургических текстов для детей. На конкурс подали около ста заявок, из которых жюри сформировало лонг-лист из десяти детских пьес профессиональных авторов. Три из них представят зрителям фестиваля в формате режиссерских эскизов в постановке актера ТЮЗа и режиссера Андрея Слепухина.

На закрытии фестиваля 21 октября на Большой сцене ТЮЗа жюри под председательством заслуженного артиста России Бориса Ивушкина объявит победителей в номинациях "Лучший спектакль", "Яркая творческая индивидуальность", "Лучшая пьеса".