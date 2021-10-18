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Под псевдонимом писательницы, получившей премию "Планета", скрывались трое мужчин

Они отрицают, что выбор образа университетской преподавательницы и матери троих детей, был маркетинговым ходом
Испанские писатели (слева направо) Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро EPA-EFE/Quique Garcia
Описание
Испанские писатели (слева направо) Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро
© EPA-EFE/Quique Garcia

ТАСС, 17 октября. Испанская писательница Кармен Мола, получившая престижную литературную премию "Планета" и приз в миллион евро за лучший роман, оказалась псевдонимом трех авторов-мужчин. Секрет автора нескольких популярных романов был раскрыт во время церемонии награждения, когда получать премию за исторический триллер "Зверь" пришли его настоящие создатели - Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро. В интервью газете El Mundo авторы признались, что уже скучают по анонимности.

"Это было очень удобно, нам понравилось. Критика не задевает тебя так сильно, и ты продолжаешь жить своей жизнью после выхода романа", - сказал изданию Хорхе Диас. В свою очередь, Антонио Мерсеро добавил, что трио авторов постоянно ощущало, что их секрет может раскрыться, и это повлияло на их решение открыть миру правду.

Все трое авторов имеют непосредственное отношение к миру телевидения. Мерсеро как один из самых опытных испанских сценаристов принимал участие в создании сериала "Центральная больница" вместе с Диасом, в то время как Мартинес выступил в качестве сценариста нескольких телефильмов.

Писатели отрицают, что выбор образа Кармен Мола, университетской преподавательницы и матери троих детей, был маркетинговым ходом. "Если Кармен Мола сработала, то это потому, что рассказы понравились читателям. <...> В глубине души мы не так уж важны", - подчеркнул Агустин Мартинес.

"Зверь", действие которого происходит во время эпидемии холеры в Мадриде в 1834 году, представляет собой 500-страничный триллер с элементами исторического романа и обилием жестоких сцен, характерным для трех предыдущих книг Кармен. Он должен появиться на полках книжных магазинов 4 ноября.

Премия "Планета" была учреждена в 1952 году и ежегодно вручается за лучший неопубликованный роман на испанском языке. Это одна из самых престижных наград в Испании наряду с премией Надаля.

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