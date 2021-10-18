ABBA 22 октября выпустит ранее неизданную песню

СТОКГОЛЬМ, 18 октября. /ТАСС/. Шведская группа ABBA выпустит 22 октября композицию Just A Notion. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении группы.

"Любимая фанатами ABBA Just A Notion выходит в пятницу, 22 октября. Песня была впервые записана еще в 1978 году, но так и не вышла", - отмечено в сообщении.

Just A Notion изначально была написана и записана летом 1978 года во время работы над шестым студийным альбомом ABBA Voulez-Vous, однако не вошла в сборник. 90-секундный фрагмент демо-версии песни был выпущен в 1994 году. Однако полная композиция оставалась неизданной до 1999 года, когда она появилась на дебютном альбоме трибьют-группы ABBA Arrival.

На виртуальной пресс-конференции из Лондона в начале сентября группа рассказала, что 5 ноября впервые за последние 40 лет будет выпущен альбом ABBA Voyage с 10 новыми песнями. Было также объявлено о шоу, которое состоится в Лондоне. Оно будет носить то же самое название, что и записанный после столь долгого перерыва альбом. Специально для представления строится арена на 3 тыс. зрителей, а вместе с четырьмя "аббатарами" - голограммами членов квартета - выступят 10 живых музыкантов.

Свою первую композицию People Need Love шведский квартет представил в 1972 году. Через два года группа, названная по первым буквам имен ее участников, победила в музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Waterloo. Последний альбом коллектива The Visitors вышел в 1981 году. Всего ABBA выпустила восемь студийных альбомов и несколько десятков синглов, а многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день.

По информации британской вещательной корпорации Би-би-си, в мире продано около 400 млн синглов и пластинок группы. В 2015 году композиция ABBA под названием Dancing Queen была включена в Зал славы престижной американской премии Grammy. Фильмы Mamma Мiа! и Маmma Мia! 2, в основу которых положены песни шведской группы, по данным известного кинопортала IMDb (Internet Movie Database), на двоих собрали в мировом прокате более $1 млрд.