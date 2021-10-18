Документальный фильм о Чукотке покажут в киноклубе Главархива Москвы 20 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Киноклуб "АрхиКино" в Москве 20 октября покажет документально-анимационный фильм о жизни морских охотников Чукотки. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Главархива.

"20 октября в малом зале Центра культуры "Меридиан" в рамках киноклуба "АрхиКино" состоится бесплатный показ документально-анимационного фильма "Книга моря" режиссера Алексея Вахрушева. После просмотра зрители смогут задать вопросы режиссеру и поделиться мнением о картине", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что кинокартина, ставшая лауреатом премии "Лавровая ветвь" в области неигрового кино, рассказывает о жизни морских охотников Чукотки. В ней представлены реальные сюжеты и традиционные мифы народов Чукотки. Также в фильме присутствует анимация, выполненная из скульптурного пластилина. Кроме того, кинолента была удостоена призов международных фестивалей.

"Во время работы над фильмом съемочная группа совершила четыре экспедиции к берегам Берингова пролива, а еще включила в сюжет непривычный художественный прием. Дело в том, что весь фильм зрителя сопровождают два национальных северных языка: чукотский и эскимосский язык Наукана. В настоящее время на науканском языке говорят не больше 20 человек, что делает кинофильм еще мифичнее", - отметили в пресс-службе.

Бесплатный показ пройдет по адресу: ул. Профсоюзная, 61. Для посещения мероприятия необходимо записаться по электронной почте arhikino@yandex.ru до 18:00 19 октября.