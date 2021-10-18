Фестиваль ARTLIFE FEST пройдет в Манеже в формате COVID-free

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. IV международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST пройдет в Московском Манеже с 25 по 31 октября в формате COVID-free, перед входом будет работать выездная лаборатория, где можно сделать ПЦР-тест и уже через час получить результаты. Об этом сообщила ТАСС в понедельник основатель и куратор фестиваля Анастасия Андреева.

"ARTLIFE FEST как культурно-массовое мероприятие является зоной, свободной от COVID-19. Это означает, что вход на мероприятие возможен только по QR-коду. Этих правил придерживается вся команда организаторов, спикеры лектория, художники и наши гости", - сказала Андреева.

По ее словам, чтобы получить QR-код было удобнее, все дни фестиваля перед входом в Манеж будет работать выездная лаборатория и делать экспресс-тесты на коронавирус тем гостям, которые не получили код ранее. "Это удобный способ, хотя придется немного подождать: результаты выдаются спустя час. Для тех, кто не хочет или не может ждать, наши медицинские партнеры также предоставляют возможность ПЦР-теста на дому", - добавила она.

"В остальном условия уже привычные для нас, какими они и были в прошлом году: мы все используем защитные экраны и перчатки, соблюдаем безопасную дистанцию в 1,5 метра, учитываем требования при посадке слушателей в зоне лектория и на мастер-классах", - сказала собеседница агентства.

Отвечая на вопрос, какие коррективы вносит пандемия в продвижение современного искусства, она отметила, что текущие условия требуют гибкости и заботы друг о друге. "Но мы, во-первых, уже второй год живем в таких условиях. А во-вторых, сегодня людям особенно важно, на мой взгляд, знакомиться с прекрасным, испытывать вдохновение и радость творчества. Мы очень рады, что в этом году нам удалось привезти художников на фестиваль и организовать мастер-классы не только с российскими, но и с зарубежными авторами. Да, не все смогли приехать, но мы рады, что это в принципе стало возможным", - заявила куратор фестиваля. Само по себе большая удача, что в условиях пандемии проводится такой масштабный, грандиозный праздник творчества, добавила она.

Тема фестиваля

"Тема фестиваля в 2021 году - "Путь новой реальности". Последний год изменил привычное понимание мира и нас самих, убрал все лишнее и поставил каждого человека в новые условия жизни, в которых нам как никогда нужны поддержка и вдохновение. Сейчас мы вступили в новую реальность, и цель фестиваля 2021 года - дать каждому человеку возможность прикоснуться к невероятно мощной и красивой силе искусства, которая, словно глоток свежего воздуха, становится импульсом к развитию и помогает возродить веру в то, что реальность по-прежнему удивительна и прекрасна, а перемены лишь открывают новые возможности", - заявила Андреева.

По ее словам, все художники-участники фестиваля по-своему интерпретируют эту тему, что не ограничивает, а, наоборот, направляет творческую фантазию по определенной траектории и позволяет собрать воедино самые разные стили, жанры и направления современного искусства.

Свои работы на ARTLIFE FEST представят художники и скульпторы из 23 стран, в том числе из России, Китая, Австралии, США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании. В этом году впервые на фестивале можно будет увидеть работы художников из Египта, Сингапура и Австралии.

Хедлайнеры фестиваля

Ежегодно у фестиваля есть свои хедлайнеры. "В этом году это Аранцасу Мартинес (Испания), Сусана Мата (Испания), Мишель Корман (Франция), Этьен Кене и Габриэль Руль (Франция), Марк Теннант (США), Венделин Волгемут (США), Марк Константин Индусил (Австралия) и Ло Чан Пэнг (Тайвань)", - сказала Андреева.

Он отметила, что художники работают в очень разных техниках. К примеру, Марк Константин Индусил создает сюрреалистичные портреты и пейзажи, используя digital-инструменты. "На фестивале этого года мы впервые создали отдельную камерную зону с его произведениями, которые будут представлены на экранах. Это очень интересный иммерсионный опыт, так как внутри зоны за счет аудиосопровождения, выбранного художником, и других особенностей, будет создано ощущение полного погружения во внутренний мир автора", - сказала собеседница агентства.

Потрясающие монументальные картины Аранцасу Мартинес, наоборот, выполнены маслом, это академическая живопись, добавила она. При этом художница придумывает фантастические сюжеты, находит для воплощения своего замысла совершенно удивительный реквизит, практически каждую деталь пишет с натуры, сообщила куратор.

"Также мы очень рады, что новая серия работ фотохудожницы Ольги Мичи "Жилища будущего" будет впервые представлена именно на нашем фестивале. Ранее мы не выставляли фотоискусство, это наш эксперимент. Но в случае с творчеством Ольги каждое произведение проходит очень сложный многоступенчатый процесс, соединяет в себе десятки снимков, множество этапов технической и цифровой обработки и становится действительно произведением искусства, это очень интересно", - сказала Андреева.

Образовательная программа

Фестиваль организован Международной академией живописи ARTLIFE, что позволяет посетителям научиться чему-то новому. Все дни фестиваля на площадке будет работать бесплатный лекторий - образовательное пространство, в расписании которого - более 40 лекций от ведущих экспертов арт-индустрии, маркетинга, психологии. "Если говорить про имена, то в лектории выступят дизайнер Артемий Лебедев, писатель Сергей Минаев, художники Мишель Корман и Анатолий Акуе, арт-директор СТС Елена Шанович, галерист Полина Аскери и многие другие", - проинформировала куратор.

Также пройдут мастер-классы с зарубежными и российскими мастерами, которые будут интересны и начинающим, и продолжающим художникам. "Для новичков я бы рекомендовала обратить внимание на мастер-класс по fashion-иллюстрации с Элен Баллок (Великобритания), также это, конечно, знакомство с техникой масляной живописи на мастер-классе Мишеля Кормана (Франция), создание натюрморта в авторской технике французской художницы Нины Колчицкой, мастер-класс "Поп-стрит-арт" с Александром Волковым, на котором участники будут создавать картины, используя технику коллажа", - сообщила Андреева.

Говоря об интерактивности фестиваля, она отметила, что, например, часть картин будет оснащена элементами дополненной реальности, которые оживают благодаря бесплатному мобильному приложению ARTLIFE при наведении камеры смартфона на полотно. Также все дни фестиваля будет работать интерактивная зона ARTLIFE ACADEMY, где вместе с художником Александром Волковым гости смогут создать свои произведения искусства в миниатюре. А для того, чтобы посетители смогли лучше ознакомиться с творчеством художников, будет организован призовой квест по фестивалю с подарками для самых внимательных.

Традиционно на фестивале можно будет увидеть digital-иллюстрации. В этом году это произведения художников Марко Мельграти из Италии и Катрин Вельц-Штайн из Германии. "Впервые цифровое искусство будет представлено на экранах в зоне художника Марка Константина Индусила. И, конечно, серия картин фотохудожника Ольги Мичи - это тоже очень интересный пример цифрового искусства", - сказала куратор.

Об идее фестиваля

Андреева рассказала, что, как все большие проекты, фестиваль начался с мысли: "А что, если…". "Мне очень хотелось устроить масштабный праздник творчества, подарить людям радость от соприкосновения с искусством, показать его многообразие, привезти художников и дать гостям возможность учиться живописи в очном формате у зарубежных мастеров, не покидая при этом Россию. Также очень хотелось популяризировать российское искусство, открыть людям новые имена", - отметили она, добавив, что со временем проект получил поддержку департамента культуры города Москвы и стал проходить в Манеже.

"Сейчас нас знают, нам доверяют. Это не может не радовать. Но, естественно, есть к чему стремиться. Каждый год мы стараемся повышать планку, что бывает непросто, потому что она у нас очень и очень высокая. Но нам это, я надеюсь, удается. К примеру, сейчас мы можем позволить себе пригласить в лекторий таких экспертов, о которых раньше только мечтали. Выставить картины таких художников, работа с которыми раньше казалась недоступной", - сказала основатель фестиваля.

Отвечая на вопрос об уровне современного искусства в России, она подчеркнула, что в стране очень много талантливых художников, но арт-индустрия еще недостаточно развита. "У нас не так много коллекционеров, как хотелось бы. На довольно низком уровне арт-менеджмент. Ведь мало просто создать произведение искусства, его еще очень важно показать аудитории и, будем откровенными, продать. В нашей стране очень сильная школа, но плохой менеджмент. Художники зачастую просто не знают, как монетизировать творчество, как продвигать себя. Этому почти никто не учит", - дала оценку специалист. По ее словам, поэтому был запущен онлайн-курс "Монетизация творчества", проводятся лекции по арт-маркетингу и арт-менеджменту.

"Я рада, что сейчас появляются частные галереи, которые берут художников под свою опеку, популяризируют современное российское искусство. На это направлен и наш проект. Поэтому тенденция есть, но ей нужно время. Художник, зритель, коллекционер, куратор, галерист - все мы взаимосвязаны и нужны друг другу. Это очень важно понимать", - заключила собеседница агентства.