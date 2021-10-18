"Мелодия" выпустит альбом группы "Цветы" за счет сбора средств через краудлендинг

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустит коллекционный альбом группы "Цветы" Стаса Намина, в который войдут три DVD-диска с юбилейными концертами, финансирование проекта компания привлекла через краудлендинговую платформу. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Мелодии".

"Фирма Мелодия" завершила сбор инвестиций для выпуска концертного альбома Стаса Намина и группы "Цветы" - "Лучшие песни за 50 лет". Пользователи краудлендинговой платформы Co-Fi менее чем за две недели вложили 160 тыс. рублей на издание релиза. В коллекционный бокс войдут DVD трех юбилейных концертов. Ограниченный тираж из 300 экземпляров поступит в продажу в начале 2022 года", - говорится в сообщении.

По мнению основателя и продюсера группы "Цветы" Стаса Намина, у краудлендинга в России хорошие перспективы, его слова приводит пресс-служба "Мелодии".

"Механизм краудлендинга уже давно используется за границей, а теперь, я уверен, станет популярен и в России", - считает музыкант.

Группа "Цветы" начала выступать в 1969 году. С 1972 года, когда был записан первый сингл, и по настоящее время продано более 60 млн их пластинок. В сотрудничестве с фирмой "Мелодия" музыканты ранее выпустили два подарочных бокса виниловых пластинок с записями группы "Цветы" и музыкой из спектаклей театра Стаса Намина.