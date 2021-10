СМИ: Disney перенесла премьеры "Тора", "Черной пантеры" и других фильмов Marvel

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Американская корпорация The Walt Disney Company отложила премьеры запланированных на 2022 и 2023 год фильмов компании Marvel, их покажут на несколько месяцев позже. Об этом сообщил в понедельник американский журнал Variety.

По его данным, премьерный показ фильма "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) перенесен с 25 марта на 6 мая 2022 года, фильма "Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder) - с 6 мая на 8 июля. Премьера фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever) состоится 11 ноября вместо 8 июля, как было запланировано ранее.

Кроме того, компания перенесла на 2023 год премьеры фильмов "Марвелы" (The Marvels), "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) и пятую часть фильма "Индиана Джонс". Еще четыре безымянных фильма Disney убрала из расписания.

Согласно источникам журнала в Disney, пересмотр графика премьер связан с производством фильмов. Из-за того что сюжетные линии фильмов и сериалов вселенной Marvel пересекаются, любая задержка приводит к эффекту домино на остальных частях франшизы.