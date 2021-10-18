Композитору Мураду Кажлаеву вручили медаль Героя Труда России

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Знак особого отличия Герой Труда Российской Федерации вручили в понедельник композитору, народному артисту СССР Мураду Кажлаеву, сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев.

"Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня вручил композитору, народному артисту СССР Мураду Магомедовичу Кажлаеву знак особого отличия - золотую медаль "Герой Труда Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Соответствующий указ в апреле этого года подписал президент России Владимир Путин. Звание присвоено "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

"Это звание не только почетно, оно еще и характеризует весь ваш творческий и жизненный путь как героический", - сказал Меликов при вручении награды. По словам главы Дагестана, это историческое событие в жизни республики.

В свою очередь, Кажлаев поблагодарил руководство страны и республики за оказанное внимание. "Хочу в вашем лице поблагодарить Владимира Владимировича за такую высокую оценку, которую он дал моей жизни, моему творчеству, моему служению российской - большой и ценной - культуре. Я смею заверить, что буду стараться продолжать служить верой и правдой России, российской большой культуре и, конечно, своему Дагестану, его культуре".

Награду Кажлаев должен был получить из рук президента РФ Владимира Путина 12 июня в Москве, но не смог принять участие в этой церемонии.

О Кажлаеве

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 году, является одним из основоположников дагестанской композиторской школы, автором первого национального балета "Горянка" (по поэме Расула Гамзатова). В разные годы был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, художественным руководителем Дагестанской государственной филармонии, художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения (ныне Академический Большой концертный оркестр им. Ю. В. Силантьева Российского государственного музыкального телерадиоцентра).

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Это звание было установлено указом президента РФ 29 марта 2013 года.