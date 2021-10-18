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"Простоквашино" получил премию "ТЭФИ-Kids" как лучший анимационный сериал

Председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что проект "стал мостиком между прошлым и будущим"
Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева Сергей Бобылев/ТАСС
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Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Лауреатов Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-Kids" назвали в понедельник на торжественной церемонии в театре Et Cetera в Москве. Лучшим анимационным сериалом жюри признало мультсериал "Простоквашино" киностудии "Союзмультфильм", а лучшим телеканалом для детей - "В гостях у сказки", передает корреспондент ТАСС.

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"Этот проект стал мостиком между прошлым и будущим, и настоящее "Союзмультфильма" тоже в нем. Мы сегодня сделали уже более 50 серий, мы получаем огромное количество просмотров на нашем YouTube-канале, только без каналов-партнеров - более полумиллиарда просмотров, 550 млн если быть точным на сегодняшний день. И еще более 150 млн - каналов-партнеров. Мы невероятно гордимся этим проектом, мы его очень любим", - сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Тридцать финалистов "ТЭФИ-Kids" в 2021 году были представлены в десяти номинациях. Победителей определило жюри, в состав которого вошли композитор и продюсер Виктор Дробыш, ведущая Юлия Барановская, народный артист СССР Юрий Башмет, актер театра и кино Александр Олешко, ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!" Оксана Федорова и другие.

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Лучшим телеканалом для детей стал телеканал "В гостях у сказки", лучшим телевизионным фильмом для детей - "Виктория". Награду в рубрике "Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей" получила "Планета Next", которая выходит на канале "Россия-1". Лучшим анимационным фильмом для детей стал "Барбоскины на даче" студии "Мельница", а лучшей телепрограммой для детей - "Рисуем сказки" на ТВ-3.

Приз в номинации "Дизайн телеканала/телепрограммы" жюри отдало "Дизайну телеканала "СТС Kids", а в номинации "Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма" победил эпизод сериала "Кошечки-собачки" на телеканале "Мульт". Лучшим режиссером телевизионной программы для детей стала Юлия Солдина с программой "Мы - грамотеи!", а лучшими ведущими телевизионной программы для детей - ведущие программы "Ты супер!" на канале НТВ Вадим Такменев и Анастасия Пак.

О церемонии

В рамках церемонии зал также почтил аплодисментами память худрука юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, умершего в январе 2020 года. "Боря, спасибо тебе за все!" - сказала генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева.

Премия "ТЭФИ-Kids" учреждена в 2019 году Академией Российского телевидения. Она отмечает наиболее значимые работы профессионалов в области детского контента. Проект предполагает развитие просветительской и культурной функции регионального и федерального детского телевидения, повышение профессионального уровня сотрудников детских телеканалов и помощь специалистам в обмене опытом.

Теги
РоссияСлащёва, Юлиана Юрьевна
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