"Простоквашино" получил премию "ТЭФИ-Kids" как лучший анимационный сериал

Председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что проект "стал мостиком между прошлым и будущим"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Лауреатов Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-Kids" назвали в понедельник на торжественной церемонии в театре Et Cetera в Москве. Лучшим анимационным сериалом жюри признало мультсериал "Простоквашино" киностудии "Союзмультфильм", а лучшим телеканалом для детей - "В гостях у сказки", передает корреспондент ТАСС.

"Этот проект стал мостиком между прошлым и будущим, и настоящее "Союзмультфильма" тоже в нем. Мы сегодня сделали уже более 50 серий, мы получаем огромное количество просмотров на нашем YouTube-канале, только без каналов-партнеров - более полумиллиарда просмотров, 550 млн если быть точным на сегодняшний день. И еще более 150 млн - каналов-партнеров. Мы невероятно гордимся этим проектом, мы его очень любим", - сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева. Тридцать финалистов "ТЭФИ-Kids" в 2021 году были представлены в десяти номинациях. Победителей определило жюри, в состав которого вошли композитор и продюсер Виктор Дробыш, ведущая Юлия Барановская, народный артист СССР Юрий Башмет, актер театра и кино Александр Олешко, ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!" Оксана Федорова и другие.

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