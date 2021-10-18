"Союзмультфильм" работает над полнометражным мультфильмом про Простоквашино

Об этом ТАСС сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

"У нас есть планы по созданию полного метра "Простоквашино", работа над ним уже ведется, пишется сценарий. Плюс будет продолжаться, естественно, сериал. Сейчас мы запустили третий сезон", - рассказала она.

Мультсериал "Простоквашино", вдохновленный классической трилогией советского времени, вышел в России в 2018 году. Героев озвучивают Антон Табаков, Павел Деревянко, Иван Охлобыстин, Татьяна Васильева и другие артисты. Сопродюсером третьего сезона проекта выступил мультимедийный сервис Okko. Ранее создатели сообщили, что в новых сериях обновили стилистику сериала и сделали акцент на юмор.