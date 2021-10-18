"Союзмультфильм" планирует представить перезапуск "Ну, погоди!" в декабре

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьера перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" может состояться в декабре 2021 года. Об этом сообщила ТАСС председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Это первая половина декабря 2021 года", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о возможной дате премьеры проекта.

"Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов "Ну, погоди!" в 2020 году. Студия уже представила образы главных героев - Волка и Зайца, которых озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев, а также новых персонажей - Барсука Тима, Ежика Шу и Косулю Улю. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.

Автором новой аранжировки для заставки проекта стал Иван Дорн.