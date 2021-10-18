Bubble Comics готовит серию комиксов с персонажами золотой коллекции "Союзмультфильма"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Студия "Союзмультфильм", которая выпустила первый российский анимационный проект на основе комикса "Крутиксы", планирует продолжать сотрудничество с Bubble Comics. Сейчас издательство готовит серию комиксов с персонажами золотой коллекции, сообщила ТАСС председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

"Мы будем продолжать сотрудничество с Bubble. Сейчас издательство готовит большую серию комиксов по персонажам золотой коллекции, а также мы думаем о том, какие еще комиксы могут стать мультфильмами", - поделилась Слащева.

Премьера комедийного анимационного сериала с элементами фантастики "Крутиксы", созданного по мотивам одноименной серии издательства Bubble Comics, состоялась в октябре. Мультфильм рассказывает о приключениях хомяка Зигги и белочки Руби, которые случайно наделяют земных пса Роя и кота Сола суперсилами и забирают с собой в космос. Всего зрителей ожидает 52 эпизода проекта.

Крупнейшее в России издательство Bubble Comics, которое занимается созданием оригинальных комиксов, существует с 2011 года. Одной из его наиболее известных серий являются комиксы про Майора Грома. Премьера первого полнометражного блокбастера по мотивам этой вселенной состоялась весной 2021 года.