Проект по сохранению культурного наследия планируют развивать в регионах России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям планирует распространить проект по сохранению объектов культурного наследия "Сохрани память", реализованный в четырех субъектах РФ, на другие регионы страны. Организация уже провела работу по подготовке к его развитию, рассказала председатель попечительского совета центра Елена Мильская на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"Проект "Сохрани память" был реализован совместно с Минкультуры России и успешно прошел в четырех регионах. На данный момент мы планируем его продолжить и увеличить число задействованных регионов. Такие инициативы объединяют людей, дают им общую цель, помимо этого, люди узнают свою страну, свой регион", - приводятся слова Любимовой на сайте Министерства культуры РФ.

Как добавила Мильская, центр уже провел предварительную работу по дальнейшему развитию проекта.

В рамках проекта "Сохрани память" волонтеры в Московской, Тульской областях, Чеченской Республике и Краснодарском крае осматривали объекты культурного наследия, оценивали их состояние и сохранность и благоустраивали их территории, а также прошли обучающий цикл вебинаров и лекций.