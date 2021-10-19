Глава американской академии кинематографических искусств и наук ушла в отставку

ТАСС, 19 октября. Генеральный директор американской академии кинематографических искусств и наук Дон Хадсон в понедельник объявила о своем уходе с поста генерального директора. Соответствующее заявление опубликовано на сайте академии.

"Спустя более, чем 10 лет <...> я решила, что по истечении данного срока для меня настанет время изучать другие возможности <...>, поскольку здесь я не могу сделать большего", - написала она.

Хадсон возглавила академию в 2011 году. В ее ведении находились вопросы, связанные с управлением персоналом, просветительской деятельностью, членством в академии, финансами и другие. Также она курировала работу музея и фонда академии.