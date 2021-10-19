{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава американской академии кинематографических искусств и наук ушла в отставку

Дон Хадсон возглавляла академию с 2011 года

ТАСС, 19 октября. Генеральный директор американской академии кинематографических искусств и наук Дон Хадсон в понедельник объявила о своем уходе с поста генерального директора. Соответствующее заявление опубликовано на сайте академии.

"Спустя более, чем 10 лет <...> я решила, что по истечении данного срока для меня настанет время изучать другие возможности <...>, поскольку здесь я не могу сделать большего", - написала она.

Хадсон возглавила академию в 2011 году. В ее ведении находились вопросы, связанные с управлением персоналом, просветительской деятельностью, членством в академии, финансами и другие. Также она курировала работу музея и фонда академии.

Теги
США
Пушкинский музей представит залы в новой концепции
Разработчиком проекта стал сценограф Патрик Уркад
Читать полностью