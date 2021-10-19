Большой театр отметит Всемирный день балета онлайн

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) отпразднует во вторник Всемирный день балета в режиме онлайн: в прямом эфире будут представлены фрагменты репетиций и интервью артистов балетной труппы, которую во всем мире именуют Большим балетом. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Всемирный день балета отмечается с 2014 года. Нынешний праздник станет восьмым по счету. А его главными участниками определены Большой балет, лондонский Королевский балет и Австралийский балет", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в этом году Всемирный день балета продемонстрирует самый большой размах за всю свою историю: в нем примут участие пятьдесят балетных компаний, обеспечив уникальную возможность заглянуть за кулисы и приблизиться к звездам первой величины и к тем, кто еще находится в начале своего творческого пути. "В составе этого года значатся и новички - девять компаний, участвующих впервые, и такие всеобщие фавориты, как Американский балетный театр, балет Парижской оперы, Национальный балет Японии, балет Кейптауна", - перечислила пресс-атташе ГАБТ.

"Благодаря Всемирному дню балета ведущие мировые танцевальные труппы могут вновь объединиться и поделиться с нашими поклонниками тем, что у нас получается лучше всего - танцами. Это просто наша работа, это суть нашей ежедневной жизни и источник вдохновения", - процитировала художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева пресс-атташе. "Помимо Большого театра, во Всемирном дне балета Россию вновь представят Мариинский и Михайловский театры. К ним присоединятся Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского и Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, для которых подобный опыт станет первым", - уточнила собеседница агентства.

О программе Всемирного дня балета

Относительно предстоящей программы она сообщила, что трансляции начнутся в 11:00 по лондонскому времени (13:00 мск). Так, лондонский Королевский балет покажет фрагмент репетиций нового балета, который ставит его штатный хореограф Уэйн Макгрегор. В основе новаторского спектакля под названием "Проект Данте", приуроченного к 700-летию со дня смерти итальянского поэта, лежит музыка британского композитора Томаса Адеса.

Бывший премьер Большого театра Дэвид Холберг, возглавивший в январе этого года Австралийский балет, даст онлайн-зрителям урок балетного искусства. Затем будут продемонстрированы репетиции с ряда постановок, в том числе с "Арлекинады" и "Ромео и Джульетты".

"Программа ГАБТ рассчитана на три часа, вести ее будут премьер Большого театра Артем Овчаренко и солистка Ана Туразашвили. Записанные материалы включат в себя фрагменты репетиций таких балетов, как "Орландо", "Баядерка", "Дон Кихот" и "Дочь фараона". Гостями эфира станут ведущие солисты балета Большого театра Светлана Захарова, Евгения Образцова, Элеонора Севенард, Владислав Лантратов, Денис Родькин, Дмитрий Смилевски, а также художественный руководитель труппы Махар Вазиев", - проинформировала пресс-атташе ГАБТ.