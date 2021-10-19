Во Владимире впервые пройдет книжный фестиваль "Китоврас"

ВЛАДИМИР, 19 октября. /ТАСС/. Популярные российские авторы детской литературы, поэты, издательства и критики станут гостями первого книжного фестиваля "Китоврас", который пройдет во Владимире 22-24 октября. В дни фестиваля состоится более 80 мероприятий, сообщила во вторник ТАСС директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

"Такого комплексного большого фестиваля с сочетанием и профессиональной программы, и широкой книжной программы с точки зрения издательского дела, и книжных магазинов, и библиотек - всех аспектов существования книги в современном мире - во Владимирской области еще не было. Более 80 мероприятий за три дня, около 40 крупных известных издательств, более 30 почетных гостей", - отметила Бирюкова.

На книжной ярмарке "Китовраса" издательства представят свои новинки, а в лекториях пройдут открытые встречи, лекции, мастер-классы и дискуссии. Важную часть фестиваля займут презентации книг, написанных владимирцами и выпущенных издательствами Владимира.

Среди гостей ожидаются писатели Александр Снегирев, Евгения Некрасова, Павел Басинский, Майя Кучерская, Алексей Варламов, поэты Дмитрий Воденников и Андрей Родионов, детские авторы Андрей Усачев, Анастасия Орлова, Артур Гиваргизов, книжные иллюстраторы Ольга Ионайтис и Ольга Монина, автор просветительских курсов о музыке Ляля Кандаурова, литературный критик Константин Мильчин, основатель проекта о книгах и чтении "Горький" Борис Куприянов и другие.

В рамках фестиваля в Центре классической музыки актер театра и кино Александр Олешко прочитает сказку для детей и взрослых в сопровождении песочного шоу и струнного квартета "Мелодион", а на сцене Областного дворца культуры и искусства московский театр "Школа современной пьесы" покажет спектакль "Авиатор" по роману Евгения Водолазкина.

По словам Бирюковой, одним из ключевых мероприятий фестиваля станет круглый стол, посвященный новым подходам к формированию библиотечных фондов. Это особенно важно для Владимирской области, входящей в топ-20 самых читающих регионов страны и лидирующей в Центральном федеральном округе по количеству модельных библиотек - до конца 2021 года их число достигнет 13, отметила глава департамента.

Площадками фестиваля станут Владимирская областная научная библиотека и Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Посетители старше 18 лет смогут попасть на мероприятия после предъявления действующего сертификата о вакцинации от коронавируса или о перенесенной за последние полгода болезни.