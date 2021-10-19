Космонавт Новицкий не считает съемки фильма на МКС началом кинокосмической гонки

"Я бы, наверное, не сказал, что это кинокосмическая гонка. Мы просто выполняли свою работу. Наверное, это все-таки приятно, что на наш экипаж выпала такая интересная миссия - и поучаствовать в съемках фильма, и помочь ребятам сделать хороший фильм. Но гонкой я бы это не назвал", - сказал Новицкий, отвечая на вопрос в ходе конференции в ТАСС, которая проходила в онлайн-формате совместно с госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на борту МКС впервые в истории снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Актриса и режиссер провели на орбите 12 суток. Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.