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Космонавт Новицкий не считает съемки фильма на МКС началом кинокосмической гонки

По словам Олега Новицкого, экипаж просто выполнял свою работу
Олег Новицкий Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Олег Новицкий
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий заявил, что не считает прошедшие на МКС съемки фильма "Вызов" шагом в космической гонке.

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"Я бы, наверное, не сказал, что это кинокосмическая гонка. Мы просто выполняли свою работу. Наверное, это все-таки приятно, что на наш экипаж выпала такая интересная миссия - и поучаствовать в съемках фильма, и помочь ребятам сделать хороший фильм. Но гонкой я бы это не назвал", - сказал Новицкий, отвечая на вопрос в ходе конференции в ТАСС, которая проходила в онлайн-формате совместно с госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на борту МКС впервые в истории снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Актриса и режиссер провели на орбите 12 суток. Олег Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

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