В киносети "Москино" откроется киноклуб "Энциклопедия анимации"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новый киноклуб "Энциклопедия анимации" 26 октября откроется в кинотеатре "Москино Юность". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети "Москино".

"Открытие нового киноклуба состоится 26 октября в 19:00 мск в кинотеатре "Москино Юность". В его программе - цикл встреч, посвященных знаковым отечественным мультфильмам разных эпох. Каждый кинопоказ будет раскрывать определенную тему. Куратором и ведущим "Энциклопедии анимации" станет Сергей Капков, шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм", художественный руководитель национальной анимационной премии "Икар", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что ведущий будет предлагать темы, выбирать фильмы, анализировать их жанр, технологию и стиль, рассказывать историю создания, представлять авторов и приглашать зрителей к обмену мнениями.

Киноклуб откроется программой "Музыка в анимации". В нее вошли фильмы разных десятилетий - "Чудесница" (1957) Александра Иванова, "Шкатулка с секретом" (1976) Валерия Угарова, "Кошки под дождем" (2001) Алексея Демина и многие другие. Зрители смогут оценить особенности советских мультипликационных саундтреков и познакомиться с современными музыкальными трендами в анимационной индустрии. Они узнают, какие выразительные средства композиторы используют для создания различных образов, как иллюстрируют нарастание напряженности в сюжете, с помощью каких звуков и инструментов подчеркивают изменения в характере и настроении анимационных персонажей.

"Энциклопедия анимации" позволит совершенно по-новому взглянуть на старые мультфильмы, вспомнить имена их авторов и услышать удивительные истории создания знаменитых шедевров. В рамках мероприятий киноклуба зрители смогут увидеть почти неизвестные работы 1990-х годов, когда авторская российская анимация оказалась на пике мировой популярности и завоевала сотни самых престижных призов - от "Оскара" до каннской "Пальмовой ветви", а также познакомятся с эксклюзивными анимационными новинками последних лет", - добавили в пресс-службе.

По словам генерального директора "Москино" Натальи Мокрицкой, в кинематике киносети хранится большая коллекция шедевров советской анимации. "Новый киноклуб напомнит зрителям о золотом фонде советской мультипликации, познакомит их со знаковыми новинками жанра, позволит лучше узнать отечественную анимацию, составляющую важную часть отечественной культуры", - сказала она. Планируется, что встречи со зрителями в рамках киноклуба "Энциклопедия анимации" будут проходить раз в месяц.

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров. В синематеке Москино хранятся около 9 тыс. пленочных копий советской классики.