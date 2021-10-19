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М. Найт Шьямалан возглавит жюри Берлинского кинофестиваля в 2022 году

По мнению организаторов фестиваля, кинорежиссер "уже три десятилетия очаровывает по всему миру публику" своими фильмами и является "выдающейся личностью" в кинематографе

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения М. Найт Шьямалан, известный по фильмам "Шестое чувство", "Неуязвимый" и "Стекло", возглавит жюри международного Берлинского кинофестиваля ("Берлинале") в следующем году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба смотра.

По мнению организаторов фестиваля, М. Найт Шьямалан "уже три десятилетия очаровывает по всему миру публику" своими фильмами и является "выдающейся личностью" в американском кинематографе.

Ранее было объявлено, что 72-й "Берлинале" в 2022 году состоится в традиционном формате с присутствием зрителей и пройдет с 10 по 20 февраля. Главной площадкой фестиваля вновь станет Берлинский дворец на Потсдамской площади. Как уточнили организаторы, как и в прошлые годы, фильмы на "Берлинале" будут показаны в различных кинотеатрах германской столицы.

В этом году в связи с пандемией коронавируса кинофестиваль прошел в два этапа. В начале марта в удаленном формате члены жюри просмотрели работы участников основной программы и присудили призы. Конкурсную программу "Берлинале" составили 15 фильмов из разных стран. Обычные сеансы для широкой публики, церемония открытия и вручение наград были проведены в июне в кинотеатрах на открытом воздухе.

Из года в год сеансы Берлинского кинофестиваля посещают в общей сложности более 300 тыс. человек, в разных программах представлены сотни фильмов, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин стабильно по €120-130 млн.

Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", их удостаивались исключительно голливудские фильмы. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".

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