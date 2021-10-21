Токаев предложил организовать в Казахстане мероприятия в честь 200-летия Достоевского

НУР-СУЛТАН, 21 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил организовать в городе Семее на востоке страны памятные мероприятия, приуроченные к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского.

"В этом году под эгидой ЮНЕСКО отмечается 200-летие классика мировой литературы Федора Михайловича Достоевского. Думаю, в Семее - в одном из исторических центров нашей страны - следует организовать памятные мероприятия в честь этой даты. В этом городе Достоевский плодотворно работал в течение пяти лет", - сказал он в четверг на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

Глава государства также напомнил, что в Семее расположен литературно-мемориальный дом-музей писателя. "Он может стать притягательным культурно-познавательным объектом для туристов со всего мира. Взаимопроникновение культур не знает границ, оно духовно обогащает народы", - отметил Токаев.

По его словам, в Казахстане нашли вдохновение многие классики русской литературы - от Александра Пушкина до Михаила Шолохова. "Неоценимый вклад в сохранение музыкального наследия нашего народа внесли композиторы Александр Затаевич и Евгений Брусиловский", - добавил президент.