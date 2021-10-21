Талибы планируют сотрудничать с российским кинематографом

КАБУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, надеется на сотрудничество с Россией в области кинематографа. Об этом в интервью ТАСС заявил в четверг назначенный талибами директор государственной кинокомпании "Афган филм" Джавид Афган.

"Мы планируем расширить работу "Афган филм" и прилечь новых специалистов, - сказал он. - Предполагается реорганизовать отделы и решить проблему с нехваткой оборудования". "Мы надеемся на сотрудничество с Россией и другими странами в этой области", - подчеркнул директор.

Говоря об основных задачах, стоящих сейчас перед афганским кинематографом, он отметил, что прежде всего "необходимо показать истинную картину того, что происходило в стране во время присутствия западных войск". "Мы были свидетелями насилия, гибели мирных жителей, в том числе женщин и детей", - подчеркнул Афган.

Государственная кинокомпания "Афган филм" была основана в 1968 году и наиболее плодотворно работала в 1980-х годах, считающихся золотым веком афганского кинематографа. Афган, который две недели назад был назначен новым директором "Афган филм", сменил на этом посту режиссера Сахру Карими, единственную женщину в Афганистане, имеющую докторскую степень в области кинопроизводства.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.