Минкультуры будет продвигать памятные мероприятия к 150-летию Рахманинова за рубежом

ТАМБОВ, 21 октября. /ТАСС/. Минкультуры России будет продвигать за рубежом памятные мероприятия, приуроченные к 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Об этом в четверг сообщила заместитель министра Алла Манилова.

"Мы будем заниматься дальнейшим продвижением [Года Рахманинова] в 2022 и 2023 году не только в России, но и за рубежом, мы уже это запланировали. <…> Как мы продвигали в этом году [200-летие] Достоевского, так со следующего года мы будем продвигать Рахманинова", - сказала Манилова, выступая по видеосвязи на конференции, посвященной подготовке к празднованию 150-летия композитора в Тамбове.

Кроме того, замминистра рекомендовала властям Тамбовской области, которая должна стать центром празднования памятной даты, всячески использовать эту возможность. Предполагается, что представители региона будут включены в рабочие поездки для налаживания контактов с иностранными коллегами.

Как рассказал в ходе конференции генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, в ноябре 2023 года в Тамбовской области пройдет Международный симпозиум "Рахманинов: XXI век". "Это по-настоящему грандиозное событие, которое мы готовим вместе со многими консерваториями и научным сообществом. Он будет посвящен музыке, композиторскому искусству, культурным инициативам и проектам, связанным с музыкой, научным исследованиям, культурному и духовному наследию Рахманинова: что происходило после него, какое влияние он оказал, то есть нам предстоит большой международный диалог", - сказал Брызгалов.

Сотрудничество с Международным фондом Рахманинова

По его словам, в конце августа у него состоялась встреча с представителями Международного фонда Рахманинова, штаб-квартира которого находится в Швейцарии, где композитор жил с 1932 по 1940 годы на собственной вилле "Сенар". На встрече европейские партнеры подтвердили готовность своего участия в юбилейных мероприятиях, посвященных Рахманинову.

Также удалось решить многолетний вопрос с включением российских представителей в состав членов международного рахманиновского фонда, который до сих пор был представлен только американскими коллегами. "Сегодня объявлен новый состав фонда, от российской стороны в него включены Денис Мацуев и Михаил Брызгалов, то есть мы начинаем еще одну международную страницу. И теперь в доме Сергея Васильевича, в его имении "Сенар", мы будем представлять свои выставки, чтобы всем понимали, что Рахманинов - русский композитор", - подчеркнул Брызгалов.

По поручению президента РФ Владимира Путина, празднования по случаю 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдут в России в 2023 году. Активная подготовка к юбилею композитора идет в Тамбовской области, которая должна стать центром празднования памятной даты.

О композиторе

Сергей Васильевич Рахманинов родился в 1873 году в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство Четвертый концерт, "Три русские песни" для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.

Музыкант умер 28 марта 1943 года в Калифорнии, был похоронен недалеко от Нью-Йорка.