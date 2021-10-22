МАМТ представляет премьеру балета "Ромео и Джульетта" в постановке Константина Богомолова

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) покажет премьеру балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", который поставил совместно с хореографом Максимом Севагиным режиссер Константин Богомолов, выступивший также в качестве автора либретто. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня МАМТ представляет первую премьеру нового, 103-го сезона, которой станет опера Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта". Над новым спектаклем работают хореограф Максим Севагин и режиссер Константин Богомолов, который ранее ставил оперы, в том числе в МАМТ, но балетные спектакли не режиссировал. Это будет его первый опыт балетной постановки. Что касается Максима Севагина, то это первая полномасштабная постановка молодого балетмейстера, чьи дебютные работы были тепло встречены зрителями", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что дирижером-постановщиком стал Тимур Зангиев, костюмы создал Игорь Чапурин, сценографическое оформление выполнила Лариса Ломакина.

Серия премьерных показов балета "Ромео и Джульетта" пройдет на Основной сцене МАМТ 22, 23, 24 и 25 октября. Продолжительность спектакля - 3 часа 30 минут с двумя антрактами.

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Перед премьерой спектакля состоялся генеральный прогон, на котором в числе первых зрителей присутствовали журналисты.

Действие перенесено из Вероны в Золотой город, где все принадлежит олигарху Капулетти, отцу Джульетты. Клан Монтекки вообще отсутствует, а Ромео возвращается из тюрьмы. Следить за развитием событий на сцене помогают титры, которые сопровождают балет.

"Нам показалось важным, отталкиваясь от шекспировского сюжета и либретто, сочинить свою историю, которая позволит по-другому взглянуть на этот сюжет", - пояснил свою концепцию автор либретто и режиссер Константин Богомолов.

Своими мыслями о спектакле поделился и хореограф-постановщик Максим Севагин. "Мы по каждому номеру в спектакле переделывали всех персонажей. Все с нуля. Переделывали все образы, все мотивы, всю концепцию этого произведения вместе", - заявил он.

Для спектакля подготовлено несколько составов исполнителей. В их числе Евгений Жуков, Жанна Губанова, народный артист России Георги Смилевски, заслуженные артистки РФ Наталья Сомова, Эрика Микиртичева, Оксана Кардаш, Георги Смилевски - младший, Дарья Павленко, Герман Борсай, Елена Соломянко, Иннокентий Юлдашев, Ксения Шевцова и другие. В качестве танцовщика в спектакле участвует и художественный руководитель балетной труппы МАМТ Лоран Илер, который также высказался по поводу новой версии балета "Ромео и Джульетта".

"Химия случилась между хореографом и режиссером. Получилось настоящее высказывание. В мире, где существует много версий этого классического балета, нам хотелось рискнуть и предложить что-то другое", - оценил худрук балета МАМТ.

Из истории балета

Партитура Сергея Прокофьева, созданная в середине 1930-х годов, признана одной из вершин балетной музыки XX века. "Я стремился к такой простоте, которая может привлечь рядового посетителя театра", - отмечал композитор в одном из интервью. На смену первоначальному скепсису артистов и музыкантов ("Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете", - шутили за кулисами) пришло осознание масштабов сочинения.

Мировую славу балету "Ромео и Джульетта" принесла постановка Ленинградского академического театра оперы и балета им. Кирова (ныне - Мариинский театр), перенесенная позже на сцену Большого театра (хореограф Леонид Лавровский, художник Петр Вильямс). Ей на смену приходят новые прочтения хрестоматийного сюжета. Два из них тесно связаны с музыкальным театром им. Станиславского и Немировича-Данченко. В 1990 году здесь представил свою версию Владимир Васильев, а в 1999 году состоялась московская премьера жесткой брутальной постановки французского хореографа Анжелена Прельжокажа.